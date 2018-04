Cajasol.- El doowop llega a 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol con el grupo The Dreamers

18/04/2018 - 16:10

El ciclo 'Los Jueves en la Cuarta' de la Fundación Cajasol acoge esta semana el concierto de los onubenses The Dreamers. La cita será este jueves, 19 de abril, a partir de las 21,00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala Juan Ramón Jiménez de la entidad (calle Puerto, 10, cuarta planta).

HUELVA, 18 (EUROPA PRESS)

The Dreamers, primera formación onubense de doowop, realiza temas con armonías vocales de la segunda mitad de los años 50 y primeros 60 en Estados Unidos. Activos desde 2010, han actuado en las principales ciudades españolas, así como en Alemania y Portugal.

Actualmente tienen dos discos en el mercado, uno de composiciones propias y el segundo de versiones, con colaboraciones de artistas onubenses y algunas primeras figuras del doowop español.

La tercera temporada de 'Los Jueves en la Cuarta' traerá al escenario de la Fundación Cajasol hasta el 31 de mayo 12 citas musicales que incluirán 9 conciertos, además de una Jam Session, un taller de batucada y una mesa redonda de la música en Huelva.

Tras el concierto de The Dreamers, el ciclo continuará con el taller de batucada (26 de abril). Durante el mes de mayo, One Love, el tributo a Bob Marley, actuará el día 10, Mingo Balaguer and Blues Intruders lo hará el día 17 y el cantautor onubense Alejandro Rivera lo hará el 24, presentando su nuevo disco. Cerrará la programación el 31 de mayo una mesa redonda sobre la música de Huelva (19,00 horas).

Con este ciclo, la Fundación Cajasol pretende poner en valor el talento de músicos, grupos y artistas de diferentes estilos, así como acercar al público una oferta cultural estable y variada.