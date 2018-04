Tribunales.- Citan este jueves como testigo a la anterior abogada de Juana Rivas en la causa contra la asesora

18/04/2018 - 17:27

El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ha citado para este jueves a la anterior abogada de Juana Rivas, María Castillo Pozo, para que declare como testigo en la causa abierta contra la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, por presunto intrusismo profesional.

GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)

La causa se ha iniciado a raíz de una querella del Colegio de Abogados de Granada y en ella se investiga si Granados se excedió en sus funciones como asesora de Juana Rivas, desempeñando otras que sólo puede ejercer un abogado.

El juzgado acordó en una providencia el pasado 5 de abril continuar la causa contra ella al entender que, en la línea de lo expuesto por la Fiscalía, no ha lugar al archivo que había solicitado su defensa.

La testifical de este jueves se ha fijado para las 10,00 horas y forma parte de las diligencias que ha solicitado el Colegio de Abogados de Granada, que también se opuso en su momento al sobreseimiento de la causa.

Granados, que está representada por el letrado Carlos Aránguez, declaró el pasado 7 de marzo en el juzgado por este asunto y, en posteriores declaraciones a los medios, negó haber cometido cualquier tipo de intrusismo profesional. Opinó que la querella que el Colegio de Abogados de Granada ha presentado contra ella está "instrumentalizada" para "ir en contra de la igualdad entre hombres y mujeres".

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, enmarcó la querella en "la defensa de la profesión frente a quien no tiene los requisitos legales para ejercerla". Defendió la labor que desempeñan los centros de la mujer, pero incidió en que si en ellos se ofrece asesoramiento jurídico "tienen que contratar abogados" y no personas que no lo sean, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras, recoge que "es una función exclusiva" de los letrados.

La plataforma de apoyo a Juana Rivas ha respaldado la actuación de Granados, afirmando que cumplió "estrictamente" sus funciones en su labor con la madre de este municipio de Granada que permaneció casi un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregarlos al padre.