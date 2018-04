Errejón no aceptará la propuesta de bescansa para desbancar a iglesias del liderazgo de podemos

18/04/2018 - 17:55

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, no aceptará la propuesta de la exdirigente del partido Carolina Bescansa para que el exportavoz le dé su apoyo para liderar Podemos en 2020 después de que Errejón le ofreciera ser su 'número dos' en la candidatura por Madrid.

Bescansa publicó este miércoles en su canal de Telegram una "propuesta-borrador" a modo de respuesta a Errejón, después de que, según informan fuentes de Podemos, éste le ofreciera ser su 'número dos' en la candidatura para la Comunidad de Madrid.

A la parlamentaria de Unidos Podemos se le coló durante unos minutos en este canal su propuesta, que pasa por que Errejón le dé su apoyo a liderar Podemos a cambio de ser su acompañante en los primeros puestos de la lista madrileña.

Fuentes próximas al exportavoz de Podemos indican a Servimedia que "desconocían" la propuesta de Bescansa en el momento en el que saltó a los medios de comunicación y sostienen que "no pueden aceptar" las aspiraciones de la exdirigente del partido. Atribuyen "sus propuestas" no a una negociación con Errejón, sino a la mera respuesta que ésta le da a si quiere ser su 'número dos' en Madrid.

Con todo, las mismas fuentes remarcan a esta agencia que Errejón tiene la tarea y el "encargo" de "ganar" Madrid, para lo que aspira a conformar una lista inclusiva, que incluya también nombres como el de la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta o el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar.

"He recibido un encargo para ganar Madrid y hacer una lista con los mejores. He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea presidente en 2020". Este fue el mensaje que publicó en Twitter Errejón tras el revuelo generado por esta noticia.

Por su parte, Bescansa reconoció a través de su canal de Telegram que este borrador se había "filtrado" en su cuenta y que a lo largo de esta misma tarde ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación. "Pero vaya por delante que ese borrador no constituye ningún acuerdo ni ha sido validado ni por Iñigo Errejón ni por mí", concluye.

