La Fundación Cajastur Liberbank financiará el Programa de apoyo socioeconómico de la asociación Galbán

18/04/2018 - 19:09

La Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias ha firmado este miércoles un convenio de colaboración con la asociación de familias de niños con cáncer, Galbán. Este acuerdo se concreta en la financiación de los gastos generados por el Piso de Acogida, en el que pueden alojarse todas aquellas familias de niños o adolescentes oncológicos, con una situación económica precaria, y que por diferentes razones médicas se ven obligados a desplazarse al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para acompañar a sus hijos enfermos.

OVIEDO, 18 (EUROPA PRESS)

En el acto han participado el director general de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Carlos Siñeriz, y la Coordinadora de Galbán, Paula Rodríguez de Diego, junto con la Trabajadora Social de dicha asociación, Isabel Fernández Alcántara, según indica Liberbank en nota de prensa.

El Piso de Acogida está situado en Oviedo, muy cerca del HUCA, con el fin de proporcionar un fácil acceso de las familias al mismo, y en él se encuentra ubicado además el despacho de la trabajadora social. Durante el año 2016 ha sido utilizado por 17 familias, casi en su totalidad por periodos de más de un día, siendo el número de beneficiarios directos 306 personas.

El perfil de usuario está muy definido, se trata de familias que carecen de medio de transporte para trasladarse incluso desde municipios cercanos y que, por las especiales circunstancias de los ingresos oncológicos infantiles y la necesidad de permanencia junto al menor, les resulta inviable depender del transporte público; familias que residen en núcleos rurales o poblaciones dentro de Asturias situadas muy lejos de Oviedo, y a las que el traslado les supone, en algunos casos, un viaje más largo o costoso incluso que desde otras provincias; o familias cuyos hijos son trasladados desde otra provincia para recibir tratamiento en el HUCA.

Como los tratamientos e ingresos hospitalarios se prolongan durante meses, a la mayoría de las familias no les es posible asumir el coste que suponen los continuos traslados y viajes al centro hospitalario. El disponer de un alojamiento donde poder permanecer cerca de sus hijos permite a los padres no tener que realizar un importante desembolso económico, con lo que la calidad de vida del núcleo familiar no se ve afectada.

La colaboración de la Fundación Bancaria Cajastur y Galbán se enmarca en la Convocatoria Acción Social de 2017, a través de la cual aquella canaliza su apoyo hacia las diferentes asociaciones y entidades de carácter social que trabajan en Asturias. La Convocatoria Acción Social se realiza anualmente y en las próximas semanas se convocará la edición 2018.