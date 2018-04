Madrid. la vicealcaldesa de madrid dice que la oferta de psoe no fue en "serio" y que carmena sólo será candidata de ahora madrid

18/04/2018 - 19:10

La primera teniente de alcaldesa de Madrid, Marta Higueras, afirmó este miércoles que "en ningún caso ha habido un ofrecimiento formal" del PSOE a Manuela Carmena para que sea candidiata socialista en 2019, sino que "no tuvo un cariz serio" y que, de todas formas, ésta "no se está planteando encabezar ninguna candidatura distinta" de Ahora Madrid.

En declaraciones en el Palacio de Cibeles convocadas expresamente por la información publicada en 'El País' de que el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ofreció en diciembre a Carmena ser candidata socialista en las próximas elecciones municipales, Higueras suscribió la versión intermedia que ha dado el propio Franco, y, sin negar la oferta, la comparó con "un halago".

Según Higueras, "en ningún caso ha habido un ofrecimientro formal" y por tanto Carmena "no ha tenido ocasión ni de aceptarlo ni de rechazarlo". Pero, en caulquier caso, la alcaldesa "en ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente a la que nos ha traído a esta Alcaldía".

La vicealcaldesa, que no ha hablado con Carmena porque está volando a Costa Rica a participar en la Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitalesa Iberoamericanas, atestiguó que el ofrecimiento fue "tomando un café" y que la aludida "no se lo ha tomado en serio porque no tiene ningún cariz serio", sino que se efectuó "en el marco de esa admiración que genera la alcaldesa". Respecto a la continuidad de la alcaldesa al frente de Ahora Madrid, Higueras se aferró a su comentario de hace meses de que "la puerta está abierta, no está cerrada", pero ahora es "absurdo desviar la atención de otros problemas".

18-ABR-18

