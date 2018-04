Rota de nuevo la negociación de justicia y Rueda, "indignado", revela que había un preacuerdo con cuatro sindicatos

18/04/2018 - 19:37

Más de dos meses después del inicio de la primera huelga indefinida de la justicia en Galicia, cuando los juicios y trámites jurídicos suspendidos se suman por miles, la nueva reunión celebrada este miércoles entre Xunta y sindicatos del sector judicial no solo no ha permitido hallar una salida sino que ha recrudecido el conflicto.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

Tanto es así que, al término del encuentro, un "perplejo" e "indignado" vicepresidente, Alfonso Rueda, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha revelado que había un preacuerdo con cuatro de los siete sindicatos --SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO.-- para que la huelga acabase esta misma jornada.

Dicho acuerdo, entre otras cuestiones volvía a elevar la subida salarial para los funcionarios de justicia e incorporaba un plan de recuperación de trabajo en el entorno "del 80 por ciento". Pero el comité de huelga, en el que además de estos cuatro sindicatos, están STAJ, CIG y Alternativas na Xustiza-CUT ha vuelto a decir "no".

En esta coyuntura, Rueda ha subrayado que comparecía personalmente, junto al resto de negociadores de la Xunta, para constatar que esta oferta "ya ha perdido su validez" una vez que el acuerdo no se ha cerrado, y ha avanzado "que no va a haber ninguna subida más". "Esto no es ninguna subasta, ni un juego de niños", ha sentenciado.

