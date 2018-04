Un hombre de 46 años herido tras caer con un todoterreno por un acantilado en una playa de Navia

18/04/2018 - 19:43

Un hombre de 46 años ha resultado herido de gravedad este miércoles traer caer con un todoterreno por un acantilado, con un desnivel de más de 20 metros en la playa del Moro, en Navia.

OVIEDO, 18 (EUROPA PRESS)

El herido fue evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital de Jarrio. Posteriormente, a las 19.07 horas fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, en la operación de rescate han participado, además del Grupo de Rescate con el helicóptero, efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Valdés y voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Navia.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 16.14 horas. En la llamada, realizada por un particular, indicaba que estaba viendo un coche volcado, con las ruedas hacia arriba, en la zona del acantilado. No se veía a nadie salir del coche y aunque el agua no llegaba al vehículo no había acceso rodado.

A las 16.47 horas Protección Civil de Navia comunicó que estaba con el accidentado, el hombre se encontraba fuera del vehículo y estaba consciente. Unos minutos más tarde el Grupo de Rescate, desde el lugar, informó que se procedería a evacuar al herido.