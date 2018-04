Presidente del TSJA dice que el sistema de justicia "hace aguas" y "sería una pena una tercera legislatura sin reforma"

18/04/2018 - 20:16

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado que "el sistema de justicia hace aguas" y que "sería una pena que pasara una tercera legislatura sin ninguna reforma en esta materia".

MÁLAGA, 18 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar las 27 Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo', que organiza la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) con la colaboración de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga (UMA) y el patrocinio de Unicaja Banco, Del Río ha asegurado que desde que es presidente del TSJA lleva "pidiendo insistentemente una reforma" en todas las memorias.

En este punto, ha señalado que se necesita "un proceso penal nuevo, porque es obsoleto; una mejor legislación y un cambio organizativo para gestionar mejor los recursos", insistiendo en pedir "consenso político, porque sería una pena que la justicia se quede una vez más sin reformas".

"Todo está hablado, ya no hay que hablar más nada, lo que necesitamos es compromiso político y por tanto que salgan adelante las reformas", ha aseverado el presidente del alto Tribunal andaluz.

Precisamente, el 'Pacto de Estado por la Justicia' es el tema que abordarán las Jornadas Jurídicas 'Por el diálogo' el viernes, cuando está previsto que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, las clausure. Cuestionado por qué le diría éste, ha dicho que "esto se lo he comentado a él, le he dicho: ministro, sería una pena que pasara la tercera legislatura en blanco".

JORNADAS

Respecto al tema que se aborda este miércoles en las jornadas, 'Delitos contra la Constitución. La orden europea de detención y procedimientos de extradición. Reconocimiento mutuo y garantías procesales', Del Río ha señalado que dicho procedimiento de cooperación "debe ser eficaz, está basado en la reciprocidad y por tanto debe ser de interpretación restrictiva".

En este sentido, el presidente del TSJA ha apuntado que "nos estamos jugando ese espacio de libertad y seguridad, que en definitiva es para lo que sirve esa orden europea; se trataba de un procedimiento ágil y eficaz y basado en la mutua confianza entre los estados".

En cuanto al tema de la segunda mesa redonda, que se celebrará el jueves y que versará sobre 'La publicidad de las actuaciones judiciales. Postverdad y juicios paralelos', ha señalado que las reflexiones que habría que hacer es "sobre las patologías que hay ahora mismo en el proceso penal, que tiene un problema, que es el secreto de sumario, que es un secreto a voces".

Asimismo, ha señalado que "necesita una reflexión" también el "drama del proceso penal, donde hay unos derechos en juego muy importantes, como el derecho al honor o a la salud, e incluso con daños colaterales económicos para las personas y una pena de paseillo".

"La justicia tiene que ser transparente y ser conscientes de que hoy en día necesitamos que se nos conozca, la información judicial es básica", ha aseverado Del Río, quien, no obstante, ha considerado que "hay que tener cuidado con los juicios paralelos, que es el gran riesgo y todos tenemos que entrar en un autocontrol".

Para Del Río, hay que "intentar no crear un juicio anticipado, porque si no la sociedad se acostumbra a hacerse su juicio y la resolución parece que ya no importa". "Hay que mostrar una información que sea lo más neutra posible, pero intentando no dar una opinión porque nos convertimos en una especie de estrado", ha dicho, apuntando que "tenemos que ir pensando que lo importante es la verdad judicial".

En la inauguración también han estado la magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial y delegada provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura de Málaga, Soledad Velázquez, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; así como representantes judiciales de la provincia.