Podemos tras regresar el PP a Alcaldía de Alicante: "Todos debemos reflexionar sobre lo ocurrido para que no pase más"

19/04/2018 - 13:21

Considera "lamentable" la decisión de Belmonte y asegura que ignora las razones que la han llevado a votar en blanco

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, ha asegurado este jueves, tras hacerse nuevamente el PP con la Alcaldía de Alicante, que todos los partidos tendrán que asumir responsabilidades y "reflexionar sobre lo que ha ocurrido para que no pase más", al tiempo que ha señalado que legislatura haya acabado así es triste y lamentable para los alicantinos y es también un toque de atención para la Comunitat Valenciana".

Estañ se ha pronunciado así en declaración a los medios en Les Corts después de que Luis Barcala (PP) se haya convertido en el nuevo alcalde de Alicante en el pleno de investidura al no alcanzar ninguna candidatura la mayoría absoluta --la edil no adscrita y ex de Podemos, Nerea Belmonte, ha votado en blanco-- y ser el PP la fuerza más votada en los comicios locales de 2015.

"Es un día triste para los alicantinos y para la Comunitat", ha afirmado, para agregar que "las responsabilidades tendrán que ser asumidas por todos, todos los partidos tendrán que reflexionar sobre cuál podría haber sido la forma de que este logro tan importante como fue desplazar al PP no haya llegado a buen fin".

En la parte que corresponde a Podemos, ha señalado que debe reflexionar sobre cómo se construyen los proyectos municipales de cara a 2019 y también se ha referido al hecho de que la edil no adscrita Nerea Belmonte --ex de Guanyar Alacant por parte de Podemos-- haya votado en blanco y no haya apoyado a un gobierno socialista: "Fue una decepción ya en el momento en que tuvo que ser apartada del partido por incumplir el código ético y ahora vuelve a serlo, claro".

Preguntado sobre si se esperaba esa actuación, ha señalado que sabe "que se estaba negociando con ella" pero no han tenido contacto con ella desde que fue expulsada de Guanyar, por lo que no conoce "cuáles han sido los intereses o las hipotéticas razones" para tomar esa decisión, que considera "lamentable".

Estañ ha hecho hincapié también en que el recorrido de la legislatura en Alicante "ha puesto de manifiesto cómo en muchas ocasiones no basta con echar al PP, sino que hay que cambiar su modelo", algo que no se ha conseguido, a su juicio, en la ciudad.

"Lo que necesitamos es ser siempre inflexibles contra la corrupción, necesitamos estar atentos siempre a lo que pueda ocurrir, el reto ahora es cómo desarrollamos un proyecto de futuro para la ciudad de Alicante porque es fundamental para el cambio en la Comunitat", ha agregado.