Ahora Getafe y PP exigen la dimisión de la concejala Mónica Cerdá y del gerente de GISA por el 'Caso Ganga'

19/04/2018 - 13:27

Ahora Getafe y el Partido Popular ha exigido este jueves la dimisión de la concejala no adscrita, Mónica Cerdá, y del gerente de Empresa Municipal Getafe Iniciativas (GISA), Juan Manuel Hernández, por la indemnización de despido concedida al abogado Alberto Ganga, de 60.000 euros, tras 29 días de trabajo.

GETAFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS)

El coportavoz de Ahora Getafe, Hugo Paternina, ha manifestado que "en caso de que el gerente de GISA no renuncie, la responsabilidad de su continuidad será de la alcaldesa, Sara Hernández, que debe decidir si desde el PSOE avalan las prácticas presuntamente irregulares que están siendo investigadas por los tribunales en este caso".

Por ello, en una proposición instan a la alcaldesa a comparecer ante el Pleno y dar cuenta de sus actuaciones, pues consideran que el conocido como "Caso Ganga" tiene su origen en unas contrataciones, "también con apariencia irregular, ejecutadas por la dirección de GISA bajo el Gobierno Municipal del Partido Popular, que están siendo investigadas por la justicia.

Según Ahora Getafe, Alberto Ganga obtuvo 100 puntos sobre 100 puntos posibles en el concurso de la plaza, "siendo su cónyuge delegada sindical en la empresa municipal y, tras su despido, accedió al puesto José María Barahona, familiar de un senador del PP amigo del entonces alcalde Juan Soler".

Además, han recordado que tras ser despedido Alberto Ganga, "con apenas un mes de trabajo, el Gobierno de Sara Hernández, con Mónica Cerdá de consejera delegada de GISA, le concedió una jugosa indemnización por despido de 60.000 euros sin esperar a que los tribunales, ante los que el abogado había denunciado su despido, resolvieran en favor de ninguna de las partes".

COLOCAR ALLEGADOS

Para Marta Esteban, portavoz de Ahora Getafe, "este caso sería una muestra más de la utilización de las empresas municipales por parte de PP y PSOE para colocar a sus allegados y del poco respeto al dinero de los contribuyentes que tienen los responsables de ambos partidos".

Por ello, desde Ahora Getafe exigen también con otra proposición que Juan Soler y Fernando Lázaro, actuales concejales del PP en la Corporación, den explicaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por sus gestiones la pasada legislatura "en las contrataciones y despidos de Alberto Ganga y José María Barahona".

Instan también a que María Luisa Gil, gerente de GISA con el Gobierno del PP, y Juana Álvaro, responsable del departamento jurídico de la Empresa Municipal, comparezcan ante el Pleno y aclaren la situación en que se encuentra el 'Caso Ganga'.

Los concejales de Ahora Getafe exigen "limpieza y transparencia" en las empresas municipales y que el cruce de demandas entre PP y PSOE no dificulten que la ciudadanía conozca la gestión económica y de personal de GISA.

Desde el PP han asegurado que pedirán las dimisiones en el próximo Pleno y han recordado que la investigación por el 'Caso Ganga' se inició a raíz de una querella presentada por el Partido Popular de Getafe contra la alcaldesa, contra la concejala Cerdá, contra Juan Manuel Hernández, así como contra el abogado Ganga.

A su juicio, en este asunto, la alcaldesa Sara Hernández "tiene una evidente responsabilidad política porque es la presidenta del Consejo de Administración de GISA y porque, de acuerdo a la declaración de Cerdá en sede policial, fue la propia alcaldesa quien daría las instrucciones al gerente para que aprobase la desorbitada indemnización al abogado".

Sara Hernández "tiene que explicar si ella es la cabecilla de la trama corrupta que, supuestamente, se ha orquestado en su Gobierno para desviar dinero público con el propósito de usarlo para atacar al PP".

'CASO TEATRO'

"Se da la circunstancia de que este letrado es el que ejerce la acusación popular que se sigue contra concejales del PP en la causa política por el asunto del teatro de la calle Madrid, lo que lleva a pensar que se ha querido pagar la minuta del abogado con el dinero de todos los contribuyentes", han apuntado.

Además, han dicho que fiel a su "coherencia", piden la dimisión de Cerdá y del gerente de GISA porque en el 'caso Ganga' se investiga "un posible desvío de dinero público para fines ilícitos".

Por su parte, desde el PSOE no entienden como Ahora Getafe, después de tres años como consejeros de GISA, "no se han enterado que la única persona que puede autorizar un despido y el dinero que se percibe por ello es la consejera delegada, la misma que fue expulsada del PSOE por haber reconocido en sede judicial presentar una denuncia falsa contra la alcaldesa, y que presentó esa denuncia falsa y acudió al juicio con su abogado particular, Alberto Ganga".

"Es significativo como Ahora Getafe pide dimisiones de personas que no tienen nada que ver con las presuntas irregularidades que denuncian, pero se ponen la venda en los ojos para exigir la dimisión de los concejales imputados del grupo del Partido Popular con quienes habitualmente votan de forma conjunta en el Pleno", han indicado.

Según fuentes municipales, el PP quiere que la ciudadanía "se olvide del no máster de Cifuentes y de que cuentan con 6 imputados en sus filas o que la Policía ha señalado a Juan Soler como presunta cabeza visible de una posible trama de corrupción en Getafe".

En su opinión, lo que no sabían es que "son tan desmemoriados como para obviar que fue el PP quien contrató a Alberto Ganga en GISA y quien realizó contrataciones que están siendo juzgadas por presuntamente haber enchufado al hijo de un senador amigo de Esperanza Aguirre y de Juan Soler".

Tampoco entienden que el PP quiera relacionar a Cerdá con el PSOE, "cuando se trata la misma consejera delegada que fue expulsada del PSOE por haber reconocido en sede judicial presentar una denuncia falsa contra la alcaldesa, la misma consejera delegada que presentó esa denuncia falsa y acudió al juicio con su abogado particular, Alberto Ganga".