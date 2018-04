Villacís asegura que el PSOE en el Ayuntamiento "no existe" y que su oferta a Carmena "no es seria"

19/04/2018 - 13:34

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves que la oferta del PSOE a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para ser la candidata socialista en las elecciones municipales de 2019 "no es seria" y que la formación política en Cibeles "no existe".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Villacís se ha referido así al ofrecimiento "informal" que el actual secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, formuló hace unos meses a la alcaldesa para que liderara la candidatura municipal socialista. "La respuesta no fue ni positiva ni negativa, sólo una sonrisa", admitió este miércoles Franco.

En este sentido, la portavoz del partido naranja, para quien esta situación parece un "mercado de fichajes de verano en política", ha afirmado que esta situación demuestra que Carmena "no confía en Podemos" y que el PSOE "no confía en sí mismo porque no tiene un proyecto propio".

Además, Begoña Villacís ha asegurado que el futuro candidato del PSOE a la alcaldía de la ciudad "se acaba de convertir en el segundo plato tras la oferta a la actual alcaldesa".

Por otro lado, la portavoz de Cs en Cibeles ha subrayado que para Ahora Madrid y PSOE la alcaldía "no es más que una ficha más de ajedrez" y que ambos partidos han demostrado un "respeto nulo" hacia los madrileños.

Por último, Villacís ha hecho mención al viaje de Manuela Carmena a Costa Rica, y ha indicado que se ha pruducido "otra vez durante una crisis de Gobierno". "No se encuentra en la capital como sucedió durante los disturbios en Lavapiés, cuando Carmena estaba en París", ha concluido.