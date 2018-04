Eta. sáenz de santamaría cree que la disolución de eta demostraría que "las armas de la ley" vencen al terrorismo

19/04/2018 - 13:28

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, valoró este jueves que si se concreta el anuncio de disolución de ETA en mayo será la "mejor demostración" de que al terrorismo se le vence "con las armas de la ley".

Tras participar en el Foro Líderes de la agencia EFE, la 'número dos' de Mariano Rajoy en La Moncloa valoró así que la ETB o televisión pública vasca informara hoy de que ETA anunciará su disolución el primer fin de semana de mayo en un acto que se celebrará en el sur de Francia.

"Si ese anuncio se concreta es la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo", valoró la vicepresidenta, para acto seguido defender que al terrorismo se le gana "desde la firmeza del Estado de Derecho, con las armas de la ley, solo con las armas de la ley, siempre reconociendo el papel de las víctimas y siendo muy conscientes de que la barbarie nunca puede derrotar a la democracia".

Valoró que ETA "hace tiempo" que fracasó en un proyecto que no tenía "ningún futuro", ya que "no ha conseguido nada en su tiempo de violencia ni va a conseguir nada después". Con el terrorismo, prosiguió Sáenz de Santamaría, "no se consigue absolutamente nada".

19-ABR-18

