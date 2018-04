Higueras no sabe quién filtró el "sin sentido" de la oferta de PSOE a Carmena que sólo "desvía la atención" de Cifuentes

19/04/2018 - 13:35

La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, ha asegurado desconocer quién o tras qué interés se "filtró algo sin sentido ni recorrido" --en referencia al supuesto ofrecimiento, desmentido por todas las partes, para que la regidora, Manuela Carmena, encabezara la candidatura socialista-- que únicamente "desvía la atención" de lo relevante, la situación de la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

En rueda de prensa, Higueras ha trasladado a los periodistas que ha podido hablar con Carmena, que se encuentra en Costa Rica junto con la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, para asistir a la asamblea de la UCCI. Le pasaron el audio de la convocatoria de prensa que la primera teniente de alcalde ofreció ayer y está "totalmente de acuerdo" con lo que allí expresó.

"No sé quién está interesado en filtrar noticias sin sentido ni recorrido. Lamento que se desvíe la atención de los problemas de hoy en día, como el de la señora Cifuentes, que es más relevante. Es una pena que esto suceda", ha declarado Marta Higueras.

Ante una pregunta sobre el "ofrecimiento" del PSOE, la primera teniente de alcalde ha reiterado que "no se recibió de ninguna manera porque no ha habido ofrecimiento". Al igual que hiciera ayer, la también delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo ha insistido en que "en ningún caso la alcaldesa encabezaría una candidatura diferente a la que la llevó a la Alcaldía". También ha repetido que no es el momento de hablar de su futuro político.