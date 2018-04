La Orquesta Promúsica interpreta este fin de semana 'Beatles Barrocos' en el Teatro Cánovas

19/04/2018 - 13:54

La Orquesta Promúsica interpreta este sábado y domingo en el Teatro Cánovas, espacio escénico de la Consejería de Cultura, el concierto 'Beatles Barrocos', un espectáculo que une musicalmente lo mejor de los compositores más importantes del siglo XVIII y lo más relevante del pop del siglo XX.

MÁLAGA, 19 (EUROPA PRESS)

Así, temas inmortales como 'She Loves you', 'Lady madonna', 'Penny Lane', 'Hey Jude', 'Yellow submarine', 'Michelle' o 'Help' se dan la mano con el mejor estilo del barroco representado por Haendel, A. Vivaldi, A. Corelli o el mismo J.S.Bach. Una amalgama para los sentidos, un disfrute para toda la familia, un espectáculo para fans y melómanos clásicos, han detallado desde la Junta de Andalucía.

El concierto está incluido dentro del Proyecto Thespis: Festival de las Artes Escénicas que, una temporada más, coordina el Teatro Cánovas con el objetivo de "fidelizar a jóvenes espectadores en las artes escénicas y la música", han explicado en un comunicado.

El Proyecto Orquestal Promúsica de Málaga se funda en el año 2009 como un programa formativo orquestal integral para jóvenes instrumentistas de cuerda, impulsado y patrocinado por la Fundación Musical de Málaga y diseñado y dirigido por el violinista y pedagogo malagueño Javier Claudio, que es profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música.

Dicho proyecto tiene como objetivo ofrecer apoyo, formación y estímulo musical a cerca de un centenar de menores y jóvenes. La característica más destacada, han asegurado desde la Junta, es que el alumnado mayor ayuda de forma voluntaria en la formación de los más pequeños, creando una implicación "muy especial" entre todos ellos.

Promúsica, han resaltado, se ha convertido en uno de los proyectos más novedosos e importantes para instrumentos de cuerda del país y una de las señas de identidad cultural de Málaga. Desde su fundación ha realizado una intensa actividad musical, superando en siete años los 200 conciertos en diversas ciudades españolas y habiendo realizado ocho giras internacionales por países como Italia, Portugal, Francia, República Checa o Austria.