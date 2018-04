La Fundación Botí hace un guiño a los patios de Córdoba con la muestra 'He visto color. Tócame el ojo'

19/04/2018 - 13:51

La Centro de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, hace su particular guiño a los patios cordobeses con la exposición 'He visto color. Tócame el ojo', del artista sevillano Manuel León, que se podrá visitar hasta el 10 de junio.

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

En la presentación, la presidenta de la Fundación Botí y delegada de Cultura de la institución provincial, Marisa Ruz, acompañada por el artista Manuel León, ha resaltado que el artista "propone una invitación optimista a 'tocar con el ojo' con cada dibujo, cada marco con el fin de que logremos pensar desde las plantas y no sobre las plantas".

Ruz ha explicado que "el punto de partida sobre el que se fundamenta esta exposición es el hallazgo de un ejemplar de monstera, más conocida como 'costilla de Adán', de más de siete metros en un patio abandonado del convento de Santa Clara de Sevilla".

La diputada provincial tambibén ha comentado que la exposición cuenta también con el vídeo de la acción-concierto 'La costilla de Rocío' con la cantaora Rocío Márquez, "además de dos obras procedentes de sus anteriores grandes exposiciones en Málaga y Madrid".

Por su parte, el autor de la colección, Manuel León, ha subrayado que quería "hacer algo específico para Córdoba y sin querer he hecho una muestra de macetas" intentando "mostrar cómo las plantas crecen desbordadas, llegando incluso a salirse del marco" y ha apuntado que con esta exposición "se establece otro tipo de comunicación, ya que las plantas se tocan con el ojo".

León ha indicado que "no me he cerrado a ninguna técnica", pues, según ha afirmado ha "utilizado acurela y acrílico", entre otras, en las 34 piezas inéditas que componen la colección.

La muestra 'He visto color. Tócame el ojo' se podrá visitar hasta el 10 de junio, en horario de martes a sábado de 10,00 a 20,30 horas y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.