Desalojada de forma pacífica la finca Cerro Libertad tras un año de ocupación por el SAT

19/04/2018 - 14:07

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén ha ejecutado la orden de desalojo de la finca del Aguardentero, bautizada como Cerro Libertad tras su ocupación ahora hace un año por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

JAÉN, 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 65 agentes de la Guardia Civil, según fuentes del instituto armado, han apoyado a la comitiva judicial encargada del desalojo, que finalmente se ha llevado a cabo de forma pacífica ya que las 12 personas que se encontraban en el lugar no han prestado ningún tipo de resistencia.

Poco más de dos horas es lo que han tardado los ocupantes en recoger sus pertenencias y abandonar la propiedad, mientras que en el lugar una cuadrilla de albañiles se quedaba tapiando puertas y ventanas para evitar una nueva ocupación del cortijo.

La finca, de 74 hectáreas y propiedad de una entidad financiera, está situada a cuatro kilómetros de Jaén capital. El SAT la ocupó 1 de abril de 2017 cuando se cumplía un año de la entrada en prisión del que fuera portavoz provincial del SAT, Andrés Bódalo, y se llevó a cabo como una medida más para reivindicar su puesta en libertad.

"Hemos desalojado pacíficamente después de un año y 19 días de trabajo voluntario y solidario para recuperar esta finca", ha indicado a los periodistas el portavoz del SAT en Jaén, Francisco Moreno. Moreno ha apuntado que el 40 por ciento de las grandes fincas de Andalucía se encuentran en manos de las entidades financieras pese a las "altísimas" tasas de paro del mundo rural.

También ha puesto de manifiesto que estas fincas "abandonadas" constituyen "un lugar idóneo" para la propagación de la bacteria de la Xylella Fastidiosa. "Si esta enfermedad se extiende por Andalucía, los culpables van a ser el PSOE, la Junta de Andalucía, la banca y todos los que permiten esta situación".

Dicho esto, Moreno ha apuntado que "Cerro Libertad no se acaba aquí" por lo que ya "nos estamos moviendo" para ver qué se puede hacer porque "no nos vamos a quedar parados" ya que "si no es Cerro Libertad, será otra".

El portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, ha indicado que han sido más de 2.000 jornales voluntarios los que se han echado en Cerro Libertad y ha reivindicado la tierra como un derecho máxime en una provincia como Jaén donde la tasa de paro supera el 30 por ciento.

Durante el año de ocupación, el SAT subraya que se ha logrado rehabilitar la vivienda y además se han puesto en producción los olivos. Para ello se realizó una campaña solidaria de cuestación de fondos que se cerró con 13.426 euros recaudados y que fueron destinados a la recuperación de esta finca que, según el SAT, cuando se ocupó llevaba más de cinco años abandonada.

El portavoz del SAT en Jaén, Francisco Moreno, ha indicado que esta finca "bien explotada y llevada" generaría más de mil jornales al año, y ha insistido en que frente al derecho a la propiedad debe prevalecer el interés general y social.