Eva Alcón presenta su candidatura al Rectorado de la UJI con un programa participativo y ganas de "romper estereotipos"

19/04/2018 - 14:17

Cree que el profesorado asociado "no está bien tratado en la universidad, por lo que habría que analizar las causas"

La catedrática de Filología Inglesa Eva Alcón ha presentado este jueves su candidatura a las elecciones al Rectorado de la Universitat Jaume I (UJI) con un programa "participativo y consensuado" con la comunidad universitaria, que dará a conocer la próxima semana.

Sobre la posibilidad de poder llegar a convertirse en la primera rectora de la universidad castellonense ha comentado: "Aunque quiero que la gente valore el programa y las propuestas que se hacen, el hecho de ser una mujer rectora en la universidad es posible que ayude a romper estereotipos sobre la capacidad profesional de las mujeres, y si eso es así, estaré muy contenta".

Según ha explicado ante los medios, las bases para construir dicho programa han sido las "inquietudes y prioridades" que ha transmitido la comunidad universitaria durante el debate universitario que se inició hace meses.

Alcón, ha destacado que en la candidatura ha podido participar todo el mundo que ha querido, y se ha intentado que sea "plural y diversa, como es la universidad y la sociedad".

La candidata ha aclarado que decisión presentar su candidatura porque "la vida está llena de experiencias y esta es una experiencia más". Al respecto, ha dicho que valoró que era un "buen momento" para poner a disposición de la comunidad universitaria su experiencia en docencia, investigación y gestión. "Cuando empezó el debate universitario ya decía a la gente que sólo me presentaría si tenía el apoyo de la comunidad universitaria, y tuve el apoyo mayoritario de la comunidad universitaria", ha añadido.

También cree que puede aportar "capacidad de diálogo y consenso". En este sentido, ha insistido en que el programa ha sido consensuado con la comunidad universitaria "hasta el último momento", y ha manifestado su intención de que "el espíritu del debate universitario que me ha apoyado para dar el paso adelante continúe estos cuatros años".

Su propuesta gira sobre las personas; los estudios y formación del estudiantado; el compromiso social, cultural y lingüístico de la universidad; y la gobernanza, "que la rectora sea una persona próxima a la comunidad universitaria".

Preguntada por su opinión sobre la situación del profesorado asociado, Alcón ha afirmado que este "no está bien tratado en la universidad, por lo que habría que analizar las causas". Al respecto, ha señalado que hasta ahora la universidad no ha tenido posibilidad de contratar profesorado a tiempo completo y eso "ha hecho que muchos profesores asociados estén teniendo una responsabilidad que no les toca".

No obstante, cree que hay otras cosas que no dependen de la propia universidad, "pues a la universidad le gustaría poder contratar al personal en unas condiciones labores y con un salario más digno, y eso lamentablemente no está en nuestras manos, sino que tendremos que reivindicar el convenio colectivo del personal laboral a la Generalitat". En este sentido, ha recalcado que no se puede olvidar que "somos una universidad pública y habría que homogeneizar todas las condiciones de los trabajadores de todas las universidades públicas".

MÁSTERES Y POLÍTICOS

Preguntada por la polémica de titulaciones y másteres concedidos a algunos políticos y si ella avalaría todos los títulos que ha dado la UJI a políticos, ha aclarado que "hay que distinguir las personas que han hecho un título universitario y después han decidido dedicarse a la política y aquellas personas que han hecho un mal uso de la universidad para conseguir un título universitario".

Por otra parte, ha señalado que la UJI podría poner disposición del público cualquier trabajo de fin de máster si lo pidieran. "Eso es la transparencia", ha añadido.

Respecto a si teme que se pueda indagar en su persona, ha indicado que se ha formado en la Universitat de València, ha trabajado en universidades extranjeras y lo ha hecho "con seriedad y rigor", y "no me han regalado las cosas, lo que implica mucha capacidad de trabajo pero, a la vez, mucha independencia".