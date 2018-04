Anticapitalistas dice "basta" a un Podemos "que se desangra en una guerra de aparatos" y plantea "inventar cosas nuevas"

19/04/2018 - 14:22

Los anticapitalistas madrileños, englobamos en el colectivo Podemos en Movimiento, han dicho este jueves "basta" a un Podemos "que se desangra en una guerra de aparatos e intereses personales" y apuestan por "levantar la cabeza, y desde Podemos y desde fuera de Podemos empezar a plantear e inventar cosas nuevas".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

En un comunicado emitido hoy titulado 'Romper la inercia, abrir nuevas perspectivas para transforma la Comunidad de Madrid', después de que ayer decidieran en asamblea por amplia mayoría no concurrir al proceso de primarias para elegir el candidato y la lista del partido a las elecciones autonómicas de 2019, los anticapitalistas han señalado que el caso del máster de la presidente regional, Cristina Cifuentes, "ha puesto a las claras el fin de ciclo del proyecto de la derecha encarnado por el Partido Popular".

"Se presenta, por tanto, una oportunidad extraordinaria para que la izquierda política y social dé un paso adelante, ofreciendo un proyecto de transformación ilusionante capaz también de frenar la operación de recambio y alternativa en la derecha que representa Ciudadanos", señalan.

Sin embargo, los anticapitalistas ven cómo "el principal actor político del bloque del cambio", Podemos, "se desangra en una guerra de aparatos y de intereses particulares" y que la propuesta de primarias aprobada por el Consejo autonómico hace unos días "es solo una muestra de la dinámica de repliegue interno que se desarrolla" en la formación morada.

"Un modelo de primarias que ni en la forma ni en el fondo corresponde a lo que una organización que se dice democrática y pluralista debería hacer. Pero el problema, aun más grave si cabe, es otro: la celebración de estas primarias es una equivocación tanto en los tiempos como en los objetivos que se plantea. Unas primarias cuyo objetivo es el reparto de puestos, sin debate político ni programático y como fórmula para reequilibrar las posiciones internas es un error de calado", consideran.

Para Podemos en Movimiento estas primarias suponen, de facto, "la cancelación de la hipótesis más oportuna para hacer avanzar al bloque del cambio, a los movimientos y a la expresión política de los mismos: una candidatura amplia, en donde Podemos sea un actor más junto con muchos otros, con raíces sociales, que se construya en un proceso abierto de discusión de programa y estrategia, y que incluya primarias conjuntas y proporcionales".

Según su análisis, la experiencia en las municipales y autonómicas de 2015 puso encima de la mesa "la necesidad de construir, con todos sus límites también", candidaturas de unidad popular pero estas primarias, "por contra, caminan en la dirección justo contraria".

Frente a este escenario, en Anticapitalistas creen que si existe alguna posibilidad de derrotar a las derechas en mayo de 2019 "será construyendo un proceso capaz de aglutinar y multiplicar la potencia de las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de los movimientos sociales que quieren una transformación profunda en la Comunidad de Madrid".

"El camino que está ofreciendo la dirección de Podemos (y el espectáculo que está ofreciendo) ponen en grave riesgo cualquier posibilidad de construir las mínimas posibilidades para que eso sea viable. Es por esto que hemos decidido no participar en este proceso de primarias", reiteran.

E insisten en que las tareas del partido dirigido por Pablo Iglesias Creemos deben ser construir un espacio que garantice que en 2019 "habrá una candidatura amplia, de unidad en la diversidad, plural y con un programa de ruptura con las políticas del PP y el neoliberalismo; y que, desde experiencias diversas y comunes, construya un espacio que haga avanzar la organización y las condiciones de vida de la gente trabajadora, de la gente de abajo".

Una candidatura que para los anticapitalistas no sea "una simple ratificación de liderazgos pactados desde arriba que nos subalternicen al PSOE" y "no trate de integrar a los sectores revolucionarios ofreciéndoles puestos a cambio de renunciar a sus ideas, si no que permita la discusión política y adopte un programa fuerte de transformación social amplio y dirigido a la mayoría social".

"A este empeño dedicaremos nuestros esfuerzos los próximos meses. Desde Podemos y desde fuera de Podemos y junto a otros sectores sociales y políticos nos ponemos a trabajar en esa dirección. Sabemos que no va a ser fácil, que esta decisión rompe con una inercia ya casi instalada. Pero consideramos que, llegados a este punto, toca romper con estas lógicas y estas dinámicas autodestructivas abriendo nuevas perspectivas", añaden.

"IMPUGNAR" EL MODELO DE PODEMOS Y PROPONER ALTERNATIVAS

Este sector, minoritario en Podemos, también se ha comprometido a "impugnar" el modelo actual del partido, al que recuerdan que siempre se han opuesto pero que han presentando alternativas "una y otra vez":

"Ha llegado el momento de decir basta. Podemos nació para cumplir unos objetivos; romper con el régimen, desarrollar una hipótesis constituyente, ser una herramienta al servicio de las luchas, de los conflictos, de la vida cotidiana de la gente trabajadora", apuntan.

Además, han destacado que en un contexto en el que se están reactivado los movimientos en las calles y la crisis política vuelve al primer plano, el modelo actual de Podemos "está mostrando todos sus límites y su incapacidad para ser un instrumento a la altura de sus tareas y de las necesidades de las clases populares".

Por todo ello, Podemos en Movimiento considera urgente "romper con la dinámica de encapsulamiento auto-destructivo en la que está sumido Podemos". "Toca levantar la cabeza, y desde Podemos y desde fuera de Podemos empezar a plantear e inventar cosas nuevas. Vamos a intentarlo con mucha más gente", han conminado.