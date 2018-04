Quince alumnos de la FAAM superan con éxito el Curso de Auxiliar de Cocina en Línea Fría de Diputación

19/04/2018 - 14:28

Un total de 15 alumnos de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) han superado con éxito el Curso de Auxiliar de Cocina en Línea Fría desarrollado junto con la Diputación de Almería con el objetivo de "facilitar las posibilidades de inserción laboral de estas personas, a través de la formación".

ALMERÍA, 19 (EUROPA PRESS)

Este jueves, el Patio de Luces de la Diputación de Almería ha acogido la entrega de diplomas a los alumnos que han superado el curso, quienes, una vez terminado el acto oficial, han ofrecido un espectáculo de cocina en vivo a los asistentes, para demostrar los conocimientos adquiridos como auxiliares de cocina en línea fría.

En el acto, han intervenido el diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, la diputada de Empleo e Iniciativas Europeas, Carmen Belén López, la tesorera de FAAM, Isabel Martínez, y el profesor que ha impartido el curso, Juan Manuel Rodríguez, de la Escuela Superior de Hostelería de Roquetas de Mar.

El diputado Ángel Escobar ha señalado la "importancia de formarse para adquirir la capacidad de decidir a qué dedicarse en el futuro" y ha incidido en que "las personas con discapacidad, por ser diferentes, no tienen porqué tener limitaciones para incorporarse al mercado laboral", de ahí la buena aceptación que ha tenido esta primera acción formativa desarrollada entre la Diputación Provincial y FAAM.

Carmen Belén López ha explicado que, "gracias a la colaboración con FAAM, hemos llevado este curso de formación a quienes más lo necesitan, ofreciendo a un total de quince usuarios de FAAM la posibilidad de formarse como auxiliares de cocina en línea fría".

El curso ha tenido una parte teórica y otra práctica, ambas "superadas con éxito" por el alumnado, algunos de los cuáles "ya están trabajando en centros de empleo". El resto de participantes que aún no han accedido a un puesto de trabajo "se irán incorporando poco a poco gracias al seguimiento que se les va a hacer".

La mayoría de los alumnos de este curso de cocina se han insertado en la propia FAAM, que es, como ha explicado su tesorera, "un centro especial de empleo en el que trabajan 300 personas, el 70 por ciento de ellas, con discapacidad". Isabel Martínez ha apuntado que esta nueva línea de colaboración emprendida con la Diputación Provincial va a servir a la federación para "formar y dar una oportunidad de inserción a las personas con discapacidad".

Por último, el profesor del curso, Juan Manuel Rodríguez, ha declarado a los asistentes que, "antes de iniciar esta formación, tenía miedo, ya que nunca había trabajado con este colectivo", pero que, una vez finalizada, "no sólo he enseñado, sino que también he aprendido con estos alumnos que seguro serán unos trabajadores maravillosos".

Una vez finalizada la entrega de diplomas a los quince alumnos del curso, en la que ha estado presente el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, quien ha querido saludar a los participantes en la iniciativa, éstos han emplatado dos comidas en directo para mostrar los conocimientos adquiridos.