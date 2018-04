Madrid. almeida se mofa de que carmena le ha hecho "la cobra" a pedro sánchez

19/04/2018 - 14:24

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, empleó este jueves una metáfora para describir el supuesto rechazo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a ser la cabeza de lista del PSOE en las elecciones de 2019, al comentar lo humillante de que Carmena "le haya hecho una cobra a (el secretario general socialista) Pedro Sánchez".

En una visita al distrito de Tetuán para denunciar que todavía el Ayuntamiento no ha colocado las cámaras de videovigilancia que prometió, Almeida se refirió a la información publicada ayer por 'El País' acerca de un supuesto ofrecimiento del secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, a la alcaldesa para que ésta sea la candidata socialista en las elecciones municipales del año que viene.

"Con la situación del PSOE en Madrid sorprenden pocas cosas, pero es incompatible con la historia y la tradición del PSOE la cobra que le hecho Manuela Carmena a Pedro Sánchez", comentó con sorna tirando de la expresión humorística que describe cuando alguien rehúsa un beso a otra persona. "Es un poco humillante hacerle un ofrecimiento de estas características y que Manuela Carmena le haya hecho una cobra".

El portavoz popular añadió que si fuera votante socialista él esperaría un proyecto político y no que la única alternativa del PSOE sea "fichar" a Carmena, a quien describió como "capitana de un barco hundido", y "arrastrarse" ante ella como a su juicio ha venido haciendo estos años. Además, mencionó la supuesta exigencia de la alcaldesa a Franco de llevarse consigo a Marta Higueras, Rita Maestre y José Manuel Calvo, también incluida en la información de 'El País', para subrayar que eso "deja en muy mala situación al resto" de concejales de Ahora Madrid y demuestra la "división brutal" que a su modo de ver hay en el equipo de gobierno. Por último, Almeida dijo que no sabe si el fichaje de Carmena beneficiaría al PSOE, pero que en todo caso "no va a perjudicar al PP".

A la hoy alcaldesa en funciones, Marta Higueras (Carmena está en Costa Rica en la Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas), se le preguntó otra vez por este supuesto ofrecimiento del PSOE a Carmena en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.

Higueras, que ayer tuvo que salir a restar importancia al tema señalando que la propuesta no fue "formal" ni tuvo "un cariz serio" aunque no había podido hablar con Carmena, dijo que entre ayer y hoy sí ha hablado y que la alcaldesa "está totalmente acuerdo" con las declaraciones que ella hizo ayer a los medios.

A preguntas de los periodistas, la primera teniente de alcaldesa no entró a comentar si las frases atribuidas a fuentes socialistas por 'El País' sobre en qué concejales confía Carmena y de cuáles está "harta", eran o no en serio, esgrimiento que ella no estuvo presente en la reunión con Franco, y también dijo no saber "quién está interesado en filtrar informaciones sin ningún sentido ni sin ningún recorrido". Sólo lamentó que esto "desvía la atención" de un tema que le parece "más relevante", como el máster fantasma de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

19-ABR-18

