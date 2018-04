Puente no irá a la final de Rugby en Valencia y estará con las aficiones en la pantalla gigante de la acera Recoletos

19/04/2018 - 14:45

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que no acudirá a la final de la Copa del Rey de Rugby en Valencia entre los dos equipos de la ciudad, VRAC Quesos Entrepinares, y Silverstorm El Salvador, por la manera en la que la Federación asignó esa sede a la capital levantina, de modo que acompañará a los aficionados en la pantalla gigante que se instalará el día 29 en la acera de Recoletos.

VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)

El regidor ha presentado este jueves las actividades que se realizarán en la acera de Recoletos el próximo 29 de abril con motivo de la celebración de la final de la Copa del Rey de Rugby, que se disputará en el estadio Ciudad de Valencia.

Óscar Puente ha aseverado que no puede estar en esa final "por todo lo que ha pasado" con el proceso de definición de la sede del partido, sobre todo con "cómo pasó, de qué manera", pues ha advertido de que no tiene problema con que Valencia, "una ciudad extraordinaria", acoja el partido.

Sin embargo, el regidor ha apuntado de nuevo a la Federación Española de Rugby, la cual considera que "tiene algo en contra de Valladolid", cuando entiende que "debería estar agradecida" por el buen resultado que dieron las dos finales de Copa del Rey que ha acogido en los años 2016 y 2017 el estadio José Zorrilla de la capital vallisoletana.

El primer edil ha reprochado que, en este momento, la Federación haya emitido un comunicado, con motivo de la denegación del recurso ante el CSD que presentaron los clubes vallisoletanos contra la decisión de adjudicar la final a Valencia. Además, ha afeado que se utilice como argumento que el Levante UD, club de fútbol que juega en el Ciudad de Valencia es "de primera", mientras que el Real Valladolid está en Segunda División.

Cabe apuntar que dicho comunicado esgrime otros motivos, como que el campo levantinista está adaptado a la normativa de la UEFA para acoger partidos europeos, que el club valenciano había solicitado ya a la Liga de Fútbol el cambio de horario del partido que debía jugar en casa esa jornada, algo que el Real Valladolid no había hecho; o que el Levante tiene como patrocinador una marca de cerveza del mismo grupo empresarial que la que patrocina a la Federación, mientras que en Zorrilla había habido problemas ya que tiene en las gradas la marca de una bebida perteneciente a la competencia.

También ha añadido Puente que no ha recibido llamada alguna de la Federación de Rugby para que acuda a la final de la Copa sino que sólo le ha invitado una representante de la Fundación Trinidad Alfonso de Valencia.

En todo caso, el alcalde ha querido "dejar atrás" esta polémica y continuar con el apoyo al rugby, que la final "salga bien" y que muchos vallisoletanos se den cita en la acera de Recoletos para asistir a la emisión en pantalla gigante del partido a las actividades que se van a organizar.

Igualmente, ha apuntado que, cuando pase este partido, se intentará trabajar para conseguir que las semifinales y la final de la Liga se lleven a cabo en el estadio José Zorrilla, y ha aseverado que la ciudad es "el epicentro" del Rugby, ya que también en mayo acogerá un campeonato nacional de categorías inferiores.

Los aficionados de ambos equipos que no puedan o no quieran viajar a Valencia el día 29 podrán ver la final en una pantalla gigante en la que se emitirá la retransmisión de Teledeporte desde las 12:30 horas del domingo. Además, habrá actividades musicales desde las 11:00 para, después del partido, cerrar con un concierto de 'The Jam One's'.

Asimismo, se instalará una fan zone en la que los establecimientos de la Asociación provincial de empresarios de hostelería ofrecerán comida y bebida.

Este partido será la cuarta ocasión en la que la final de la Copa del Rey sea en forma de derbi entre los dos equipos vallisoletanos. La primera tuvo como escenario en 2006 los campos de Pepe Rojo, con victoria de Cetransa El Salvador por 34-9. Se repetiría el enfrentamiento en 2011 con los campos de El Pantano de Villajoyosa, con victoria por 13-0 para los colegiales y el último caso ha sido el 17 de abril de 2016, primera final que se disputó en un abarrotado José Zorrilla, con una nueva victoria de SilverStorm El Salvador, con un marcador de 13-9.

Mientras El Salvador cuenta en sus vitrinas con siete trofeos de Copa del Rey, el VRAC Quesos Entrepinares ha sumado cuatro, aunque ha disputado siete de las nueve últimas finales de la competición.