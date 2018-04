La Asamblea elaborará una ley tras estudiar la participación de los Ayuntamientos en los tributos de la Comunidad

19/04/2018 - 14:47

La Asamblea Regional tendrá una ponencia específica que analice y estudie la participación de los ayuntamientos en los tributos de la Comunidad. Los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad esta moción que han presentado de manera conjunta. El fin de esta ponencia es que una vez se elaboren las conclusiones, en un plazo de tres meses como máximo se redacte en el parlamento regional una proposición de ley sobre la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad.

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Según han destacado los diputados regionales desde la tribuna, la situación actual es "insuficiente" para dar cobertura a las necesidades financieras de los entes locales, algo que creen, debe ser objeto de una "reforma futura que pueda suponer un incremento de los recursos locales".

Marcos Ortuño, del PP, ha señalado que las entidades locales no disponen de recursos necesarios para hacer frente a los servicios que prestan. "Lo fácil es responsabilizar de todo a la administración regional, pero no es lo adecuado", ha puntualizado incidiendo en que con el actual modelo de financiación, la Comunidad paga 1 millón de euros al día "que no tiene".

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha señalado, por su parte, que la Comunidad ha asumido "muchas competencias", lo que podría generar "un serio problema". Propone, por tanto que comparezcan en la ponencia expertos, alcaldes y economistas para redactar una proposición de ley específica en este sentido.

Por parte de Podemos, Óscar Urralburu, ha recordado que en el año 2008 la Federación de Municipios planteó la necesidad de reformular las competencias y financiación de los ayuntamientos. El parlamentario ha insistido en que con esta medida los ayuntamientos tienen que tener mayor capacidad de gestión de los mismos y evitar duplicidades en los servicios públicos.

Los socialistas han pedido, en boca de Alfonso Martínez, que la ley esté lista antes de final de año. "Es imprescindible establecer con claridad los principios y medidas que desde la Administración regional refuercen la autonomía local y contribuyan a garantizar la suficiencia financiera", ha añadido.

El Pleno de la Asamblea Regional también ha sacado adelante con la abstención de Podemos una moción del PSOE para que se incluya en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) estatal la construcción de la autovía del Norte desde Jumilla, pasando por los términos municipales de Cieza, Calasparra, Cehegín, Moratalla, Caravaca y Lorca.

Desde el PSOE, Alfonso Martínez se ha mostrado sorprendido por la abstención de Podemos y sus afirmaciones de que "no es necesaria" instando, en su lugar, a mejorar los tramos de autovía del entorno de la ciudad de Murcia. A su juicio, esta autovía vertebraría la Región.

Plantean que la autovía tenga un recorrido de 135 kilómetros, divididos en dos tramos: un tramo que radicaría de Jumilla, Venta del Olivo (Cieza) con Caravaca pasando por Calasparra, enlazando con la autovía del Noroeste y conectando las carreteras de Socovos, Moratalla, Valentín y Cehegín. Y otro tramo, de 54 kilómetros, entre Caravaca y Lorca con enlaces a las vías que conectan Barranda, Singla, Los Royos, Doña Inés, Avilés, La Terreras, Zarcilla de Ramos, Torrealvilla, Zarzadilla de Totana y la autovía del Mediterráneo, completando así un eje de alta capacidad entre Caravaca, Lorca y Águilas.

La Asamblea también ha sacado adelante una enmienda a la totalidad de Ciudadanos a una moción de Podemos que pedía la creación de una Oficina Técnica de la Sierra Minera para llevar a cabo acciones de protección a la salud. La propuesta aprobada de la formación naranja contempla que dentro del Plan de Regeneración de Suelos de la Sierra Minera, que estará vigente hasta el año 2028, se constituya una comisión de seguimiento del plan.

El planteamiento de Ciudadanos ha sido criticado por Podemos que, en boca de Andrés Pedreño, considera que Cs es "un partido sin ningún fondo detrás y con propuestas yermas. Les importa muy poco lo que le pasa a la gente que vive en territorios contaminados puesto que no hay otra forma de entender lo que ha pasado este jueves en la Asamblea".

Además de eso, han salido adelante una moción conjunta entre PP y Cs para poner en marcha en los hospitales públicos de la Región de Murcia del programa paciente experto activo, en colaboración con la Asociación de Enfermos Renales Crónicos. Podemos se ha abstenido en ésta al considerar que el programa debería "ampliarse".

También se ha aprobado, en este caso por unanimidad, una moción del PP para que el Consejo Jurídico de la Región se rija por la paridad. Aunque todos los grupos han votado a favor de la iniciativa, se ha recordado que tres de sus consejeros los designa la Asamblea, por lo que es desde allí desde donde se debe equilibrar la presencia femenina.