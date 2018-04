C-LM exige al Ejecutivo central compromiso presupuestario con inversiones "reales" para que se finalice la A-32

19/04/2018 - 14:51

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha exigido al Gobierno central compromiso presupuestario con inversiones "reales" para finalizar la Autovía A-32, Albacete-Linares.

ALBACETE, 19 (EUROPA PRESS)

"Nos volvemos a quedar sin nada, con unos compromisos en 2016 y 2017 que no se han materializado porque no se ha ejecutado nada. Esperamos que este año no se quede en un mero compromiso, sino que sea realidad y que, por fin, la A-32 se finalice, con un origen y un destino, y no se quede a medias como ahora mismo se encuentra", ha defendido, según ha informado en nota de prensa la Junta.

De esta forma, la consejera ha aludido a que este jueves el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en Albacete ha tenido "una gran oportunidad de comprometerse de verdad con la ejecución y los plazos, y no solo en papel" con una infraestructura como es la A-32, muy reivindicada por parte del Gobierno regional, colectivos y plataformas de la provincia albaceteña y en la de Jaén.

"Desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha hemos participado en la defensa de la construcción de la A-32 con un criterio básico, y es que no puede ser que toda la inversión esté produciéndose en la parte de Andalucía, algo que nos parece bien, pero necesitamos compromisos reales de esa financiación en la parte que afecta a esta región, concretamente a la provincia de Albacete", ha dicho.