Cs dice que trasladarles la responsabilidad del cambio en Alicante "no tiene sentido" y "en todo caso será del PSPV"

19/04/2018 - 14:57

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha señalado sobre el regreso del PP a la Alcaldía de Alicante que "al final se ha impuesto la lógica democrática" porque el PSPV "no ha sabido ni siquiera convencer a los suyos" ni a la edil no adscrita ex de Guanyar Nerea Belmonte y ha defendido la actuación de la formación naranja apostando por su candidata, Yaneth Giraldo: "Trasladar la responsabilidad a Cs no tiene sentido ni ninguna lógica, en todo caso será del PSPV".

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios después de que Luis Barcala (PP) se haya convertido en el nuevo alcalde al no conseguir ninguna candidatura la mayoría absoluta, la portavoz de Ciudadanos ha explicado que han votado por Giraldo porque ni les parecía buena la alternativa del PP "por todo lo que ha ocurrido en la ciudad" ni la del PSPV "por el desgobierno y el caos" generado en los últimos tres años.

"En 2015 apoyamos al PSPV para que no cayese en pactos con los más radicales del ayuntamiento", ha dicho, pero tres años después "ha llevado a un desgobierno, al caos en la ciudad de Alicante, además de sumarse a unas prácticas que no casan en absoluto con las formas de trabajar de Ciudadanos" hasta caer "en lo más bizarro como encontrar micrófonos en los cajones".

"Votar a nuestra candidata Yaneth Giraldo ha sido la mejor opción", ha reiterado en varias ocasiones, al ser preguntada sobre las consecuencias de su voto. "Cs no tiene porqué apoyar ni a unos ni a otros, estamos en nuestro derecho de votarnos a nosotros mismos", ha remarcado, para incidir en que han actuado de acuerdo con sus "pensamientos y forma de entender la Alcaldía".

"No apoyábamos al PP porque ya hemos descubierto después de muchos años lo que significa, pero es que el PSPV ha demostrado ser exactamente lo mismo o peor, no nos parecen buenas ninguna de las dos opciones", ha concluido.