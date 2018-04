Unas 12.200 personas visitan la exposición inédita 'Los Beatles y los Rolling Stones' de La Térmica

19/04/2018 - 15:16

Unas 12.200 personas han visitado la exposición inédita 'Los Beatles y los Rolling Stones', una muestra que, a través de los objetivos de los fotógrafos Terry O'Neill y Gered Mankowitz, explora el inicio de estas dos bandas musicales y desmonta su rivalidad legendaria.

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, inauguró internacionalmente la exposición el pasado mes de noviembre y la clausurará el próximo domingo, 22 de abril.

Además de las 70 fotografías de O'Neill y Mankovitz y de otras instantáneas del prestigioso fotógrafo Baron Wolman, la exposición recoge LP'S originales de la época y memorabilia proveniente de los fondos del coleccionista Antonio Jurado.

Destacan las portadas de discos diseñadas por Andy Warhol, gran amigo de The Rolling Stones, y una carta excepcional en la que Brian Jones, el prodigio musical que realmente unió al grupo en 1963, explica cómo dejó de ser el líder de la banda en favor de Mick Jagger, han recordado desde la Diputación a través de un comunicado.

En la misma sala se proyectan fragmentos de dos documentales: 'Eight days a Week', un trabajo nominado y ganador de varios premios dirigido por el oscarizado Ron Howard; y 'Charlie is my Darling: Ireland 1965', de Mick Gochanour, un trabajo sobre The Rolling Stones que fue restaurado en 2012 y estrenado por primera vez en España en La Térmica el pasado 2 de marzo.