Turismo.-Agencias de viajes alertan de "riesgo para el turismo" con el nuevo sistema de entradas de la Alhambra

19/04/2018 - 15:41

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha criticado el nuevo sistema de venta de entradas de la Alhambra y el Generalife por el "riesgo para el turismo" que puede suponer.

GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa con sus asociaciones representativas en Granada (AAVV) y Andalucía (Aedav), la CEAV ha indicado que, "tras varios años de cambios continuos de normativas y de infructuosas negociaciones con el Patronato de la Alhambra y el Generalife, el sistema ha llegado a un estado de colapso real".

Es una "situación, que, para los profesionales del sector, ha convertido a la Alhambra en el monumento en el que la reserva de entradas es más enrevesada, complicada e irracional de todo el mundo", ha explicado el presidente de CEAV, Rafael Gallego.

Además, "debido a las deficiencias del sistema actual, no existe una mínima garantía para los agentes de viaje de garantizar que sus programas y circuitos por Andalucía y España se cumplan", ha agregado Gallego, para quien "tampoco las excursiones y visitas facultativas, que existen en cualquier destino cultural del mundo, pueden garantizarse".

Es un motivo, por el que, para el presidente de CEAV Andalucía y AEDAV, Sergio García, "a día de hoy, las agencias locales, nacionales y turoperadores internacionales cancelan a diario visitas a Granada, circuitos por Andalucía y España", debido, en su opinión, "a los inextricables trámites burocráticos, la ineficacia del sistema y la continua incertidumbre que rodean a la reserva de entradas para el monumento más visitado" de la comunidad autónoma andaluza.

Estos representantes de agencias de viajes han lamentado que "sin remediar" "las disfunciones estructurales del sistema, y parche tras otro, el Patronato de la Alhambra y el Generalife ha anunciado la implantación de entradas nominativas a partir del 1 de mayo de 2108" también para los visitantes que acceden en grupo.

De este modo, "la Alhambra sería el primer monumento en exigir a las agencias de viaje el nombre, documento de identidad, sexo y edad, de cada uno de los integrantes de cada uno de sus grupos o clientes particulares a la hora de reservar simplemente una entrada a un bien cultural", ha explica el presidente de AAVV de Granada, Juan Peláez.

Según la AAVV, "no se pueden aducir, tal como se ha anunciado, falsos motivos de seguridad", pues ello "se garantiza con medidas concretas y reales y no a través de entradas nominativas". En este sentido, "las agencias de viaje no pueden de ninguna manera asumir más trámites burocráticos para la reserva de una entrada, ni en términos de recursos humanos, ni legalmente".

"Existen en muchos países de nuestro entorno leyes muy estrictas sobre protección de datos, que nos impiden compartir datos de nuestros clientes con otras partes", ha explicado Rafael Gallego.

En este sentido, las agencias de viajes también han denunciado "la puesta en marcha dentro del conjunto monumental, de controles de identidad aleatorios por parte del personal de vigilancia del monumento". Esos controles "se realizan en los accesos del monumento y dentro de los mismos palacios, a los visitantes y los integrantes de un grupo turístico, produciendo más colas e interrumpiendo la visita cultural".

Así las cosas, la Confederación Española de Agencias de Viajes ha hecho "un llamamiento a todas las administraciones implicadas, al Patronato de la Alhambra y el Generalife, pero también a la Presidencia de la Junta de Andalucía", a las consejerías andaluzas de Turismo y Deporte y de Cultura, al Ministerio de Turismo y al Ayuntamiento de Granada para que "se inicien por fin las consultas necesarias y se tomen cuanto antes las medidas oportunas".

"MALAS PRÁCTICAS"

El director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynaldo Fernández Manzano, afirmó hace unos días que el monumento se mantiene "firme" en su propósito de implantar a partir del 1 de mayo las entradas nominativas también para los visitantes que acceden en grupo, tanto por motivos de seguridad como para evitar "malas prácticas" como la reventa.

Llamó a los agentes del sector que están en contra de la medida a explicar "por qué quieren" que sigan siendo "anónimas" y "qué hacen" con ellas, y recordó, a preguntas de los periodistas, que la Alhambra tiene entradas limitadas por motivos de conservación y de calidad de la visita y dentro de eso hay un cupo que se destina a las agencias turísticas.