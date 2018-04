Rueda achaca a la "presión" de sindicatos que "quieren que siga" el conflicto en la justicia el fracaso del preacuerdo

19/04/2018 - 16:34

Sitúa la pelota en el tejado del comité de huelga y se reafirma en que la Xunta no entrará "en una subasta ni en un bucle sin fin"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado de nuevo que en la pasada jornada se rompiesen las negociaciones para intentar buscar una salida a la huelga de los funcionarios de la justicia y, tras insistir en que había un preacuerdo con SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO., ha atribuido su fracaso a la "presión" de los otros tres sindicatos que conforman el comité --Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ--.

Rueda, quien ha protagonizado la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta dado que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, participó en un acto en A Coruña al que acudía la Reina Sofía, ha asegurado que, detrás de esta presión hay motivos "adivinables" y ha apuntado como el principal a que dichos sindicatos "quieren que siga" el conflicto que ha derivado en una huelga que dura ya más de dos meses.

Preguntado acerca de qué deben hacer los sindicatos para que se retome el diálogo, ha colocado la pelota en su tejado y ha subrayado que son ellos los que "tienen que responder a esta pregunta", ya que "saben" qué pasos dar y son "conocedores" de la postura de la Xunta. Dicho esto, ha insistido en que "nunca" va a entrar "en una subasta ni en un bucle sin fin".

Entre tanto, ha lamentado que son "lo justiciables los que no reciben los servicios fundamentales" y ha incidido en que el paro afecta también a otros trabajadores del sector como abogados y procuradores.

"Teníamos un principio de acuerdo tras muchas discusiones e intercambios de pareceres al que finalmente dijeron que no sin que los trabajadores pudieran pronunciarse. El resultado es que la huelga continúa, aunque va bajando. Hoy es el pico más bajo desde el primer día, pero hay mucha gente perjudicada por esta situación y la Xuna lo lamenta. Este miércoles no fue un día", ha esgrimido.

No en vano, ha vuelto a defender el preacuerdo y ha detallado sus características --de hecho, ha revelado que se colgó en la intranet a la que acceden los trabajadores de la justicia para que puedan verlo directamente, si bien en la pasada jornada defendió que esta propuesta quedaba retirada--, al tiempo que ha incidido en el "esfuerzo" que suponía.

"CABREO NO, PERPLEJIDAD"

Rueda ha afirmado que no es que tenga "cabreo", pero sí ha admitido "perplejidad e indignación" por la actitud de los sindicatos, y ha reiterado las críticas que les dirigió en la pasada jornada por varias cuestiones.

Entre otras, por ejemplo, ha aludido al plan de recuperación del trabajo. En la pasada jornada, esgrimió que, frente al planteamiento que hacía la Xunta, los sindicatos querían una recuperación "automática" del "10 por ciento" y que "solo recuperen los huelguistas, no el resto de trabajadores". Este jueves, Rueda ha indicado que "no se puede dar dinero por no trabajar, por no cumplir objetivos".

"La Xunta representa a todos los gallegos y tiene que tener su dignidad, sobre todo cuando intenta llegar a un acuerdo. Además de que la Xunta expone una postura coordinada, de Gobierno, no una postura personal. El día que se cierre el conflicto se hará con recursos de todos", ha remarcado.

Tampoco ha querido polemizar sobre determinadas cuestiones que apuntaron los sindicatos, como que por ejemplo la Xunta había aceptado finalmente la cláusula que permitía que nunca bajaran del cuarto puesto en la tabla salarial de comunidades. "Estaban de cuartos y no iban a estar nunca por debajo de la media. Todo lo demás no responde a la realidad", ha aseverado.

Finalmente, preguntado acerca de si se arrepiente de no haber hablado con los otros tres sindicatos que quedaron al margen del preacuerdo, ha replicado que los cuatro con los que sí negoció la Xunta "se sentían muy cómodos" y "nunca" pidieron "que se hablase con nadie más". Ha concluido que, de lo único que se "arrepiente" es de "pensar" que las centrales iban a "mantener lo comprometido" y de "no calibrar" la influencia de Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ.

ASAMBLEAS Y SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

A la misma hora que se reunía el Consello de la Xunta, los sindicatos de justicia han organizado asambleas informativas en las siete ciudades gallegas para dar cuenta a los trabajadores de lo ocurrido en la mesa de negociación con la Xunta celebrada este miércoles.

En primer lugar, fuentes sindicales han explicado a Europa Press que el seguimiento de la huelga se incrementó este jueves toda vez que, según han indicado, las declaraciones formuladas por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras las negociaciones lo que hicieron fue "incendiar" a los trabajadores.

"Cada vez que habla Rueda sube el porcentaje de seguimiento de la huelga", han manifestado estas fuentes, que censuran que el vicepresidente asegurase que existía un preacuerdo con cuatro sindicatos antes de la reunión del miércoles.

En el polo opuesto, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Rueda aludió a un "pico" de bajada en lo que respecta al número de trabajadores que secundaron la huelga en esta jornada. En concreto, el Gobierno gallego apunta que participaron 726 --un 26,46 por ciento--.

ÚLTIMAS PROPUESTAS

Además, otras fuentes sindicales han señalado que los trabajadores lamentan que el Gobierno gallego "se levantase de la mesa" cuando "el acuerdo estaba tan próximo". "La Xunta tendrá que explicar a los abogados, a los procuradores, a todos los ciudadanos afectados por qué se levanta de la mesa cuando el acuerdo estaba tan próximo", ha indicado.

En concreto, tras rebajar sus pretensión de subida de 180 euros más al mes, el Comité de Huelga exigía un incremento lineal para todos los cuerpos de 140 euros, ligado a una cláusula de revisión que mantendría a los funcionarios gallegos "siempre" en el cuarto puesto de la tabla salarial por comunidades.

La última oferta de la Xunta se tradujo en 140 euros más para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para tramitadores y 122 para los auxilios judiciales. Todo ello se aplicaría en tres anualidades. Con todo, el propio vicepresidente, Alfonso Rueda, explicó que la propuesta perdía "validez" en el momento que no fue aceptada.

De este modo, los sindicatos han explicado que continuarán las medidas de presión y protesta que venían realizando, con nuevas acciones que decidirá el Comité de Huelga este jueves o viernes.