Madrid. la asamblea aprueba la reforma exprés de la ley del suelo con la oposición de podemos y psoe

19/04/2018 - 16:36

MADRID, 19

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy, con el apoyo del PP y Ciudadanos y el rechazo de Podemos y PSOE, la reforma exprés de la actual Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid, que permite conceder licencias de ocupación de viviendas sin que estén completamente terminados los servicios de la zona, lo que contempla servicios básicos como calles, aceras, alumbrado o alcantarillado. La iniciativa se tramitó mediante tramitación directa y lectura única.

El diputado socialista Rafael Gómez criticó que este proyecto cuenta con "vicios ocultos" y dijo que esta propuesta "no arregla nada y lo saben también los propietarios, porque no aporta seguridad jurídica alguna, ya que no garantiza que haya sentencias en el sentido contrario".

La diputada de Podemos Laura Díaz denunció la "forma totalmente descontrolada" de urbanismo que quieren hacer desde Ciudadanos y PP. A su juicio, quieren "enfangar el territorio con una modificación a cualquier manera" de la ley actual. Asimismo, comentó que existen "sentencias judiciales que se muestran en contra" y consideró que este cambio conduce a que sean "los tribunales los que tengan que diseñar las ciudades".

El diputado de Ciudadanos Enrique Veloso declaró que la actual regulación es "confusa e incompleta" y está afectando a miles de madrileños de la región. En su opinión, esta modificación permitirá "evitar situaciones de incertidumbre por vacíos legales", y dijo que oponerse a ella iría "en contra de los ciudadanos, de la seguridad jurídica del urbanismo y del sentido mismo de éste, que es hacer ciudad".

El diputado del PP Luis del Olmo defendió la nueva normativa y el texto que se está preparando en la ponencia y consideró que "este es el tema esencial que tenemos que resolver, miles de familias han depositado sus ahorros para obtener una vivienda".





