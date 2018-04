Collboni reclama más poder político metropolitano para competir a nivel global y atraer inversiones

19/04/2018 - 17:30

Llama a alinear el Port de Barcelona, el Aeropuerto de El Prat, Zona Franca y Fira de Barcelona

El vicepresidente de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, ha reclamado más poder político metropolitano para que el entorno de Barcelona pueda competir a nivel global y atraer y retener inversiones a través del "principio de cooperación" entre municipios.

En la ponencia 'Metrópolis Barcelona. El salto hacia adelante que necesita la ciudad', en el marco del'Dinar Cambra' que ha organizado este jueves la Cámara de Comercio de Barcelona, Collboni ha destacado la importancia de la nueva Agencia Metropolitana de Desarrollo Económico bajo una lógica local.

"Nos permite coordinar proyectos de internacionalización, inversiones y proyectos de capital humano, así como proyectos de reindustrialización", aunque también ha subrayado su papel en la defensa de las inversiones pendientes del Gobierno central y la Generalitat, y ha señalado que iniciativas similares ya funcionan en otras metrópolis europeas.

En este sentido, Collboni también ha llamado a alinear a "los cinco grandes actores motores" de la metrópolis, como son el Port de Barcelona, el Aeropuerto de El Prat, Zona Franza y Fira de Barcelona, bajo una óptica metropolitana, con el objetivo de abordar la promoción económica y territorial de la zona.

"La ciudad real, la metropolitana, funciona. La vieja concepción epicéntrica de la metrópolis es un error", y ha defendido el papel de la metrópolis digital, como un nuevo terreno que convierte el entorno de Barcelona en un nodo digital y global, y ha asegurado que los próximos grandes retos de la ciudad serán sobre economía digital.

LIDERAZGO INSTITUCIONAL

Collboni ha asegurado que, actualmente, no hay un liderazgo institucional consolidado para impulsar esta visión metropolitana: "No hemos acabado de recuperar el espíritu de la Corporación Metropolitana de Barcelona", y también ha reclamado que Barcelona no se convierta en un campo de batalla de la política nacional.

Asimismo, ha recordado que la metrópolis de Barcelona es un espacio competitivo a escala global formada por cuatro millones de personas con economías de escala intercomunicadas, y ha apostado por la investigación y el talento como vía para atraer y consolidar inversiones que permitan crear oportunidades y redistribuir la riqueza.

También ha asegurado que el territorio ya no es la frontera administrativa: "El espacio público ya no es sólo física. Los espacios digitales son nuevos espacios de política", y también ha apostado por apoyar la economía de la cultura y el papel de las tecnologías creativas en el futuro de la metrópolis.

El acto, que ha sido presentado por el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha contado con la presencia del expresidente de la Generalitat, José Montilla; de la secretaria adjunta del grupo socialista en el Congreso, Meritxell Batet; de la diputada del PSC, Assumpta Escarp, y de la alcaldesa de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona), Núria Marín (PSC).

Valls ha asegurado que el área de Barcelona es una "marca propia" que funciona bien por si misma" y que va más allá de la capital catalana, y ha pedido altura de miras y gestión estratégica y a largo plazo en el gobierno del AMB para encara los retos futuros.