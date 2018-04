Los canarios reciclan una media de 18,5 kilos de vidrio por persona al año

19/04/2018 - 17:43

Los canarios reciclan una media de 18,5 kilos de vidrio por persona y año, según los datos presentados en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente por Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclado de envases de vidrio en España, coincidiendo con la conmemoración del 20 aniversario del sistema de reciclaje en España.

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En total, los españoles han reciclado 44.000 millones de envases de vidrio desde que en 1982 el alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván depositó un envase en el primer 'iglú' verde en Moratalaz, según ha indicado José Manuel Núñez Lagos, el director general de Ecovidrio, la entidad que gestiona el reciclaje de vidrio y que este año cumple "veinte añazos".

Núñez-Lagos ha subrayado el crecimiento constante de este sistema integrado de gestión, a un ritmo constante del cinco por ciento en los últimos tres años.

En concreto, ha señalado que en estos 20 años, España ha pasado de una tasa de reciclado del 30 por ciento de envases hasta alcanzar en 2017 el 73 por ciento, una cifra de la que considera que los españoles deben estar orgullosos pero con la que Ecovidrio no quiere ser "complaciente" porque su objetivo es llegar al 100 por 100.

La cifra de envases reciclados en las últimas dos décadas ha evitado la extracción de 13 millones de toneladas de materias primas (como llenar tres estadios de fútbol) y una reducción de emisiones de 7 millones de toneladas de CO2, el equivalente a retirar casi dos millones de vehículos de la circulación en un total de 218.146 contenedores repartidos por toda la geografía (uno por cada 213 habitantes).

Así, ha añadido que de esta cantidad, en 2017 se reciclaron 789.235 toneladas de vidrio, lo que supone evitar 550.077 toneladas de CO2, o lo que equivale a retirar 134.700 coches de la circulación durante un año y evitar la extracción de 983.745 toneladas de materias primas, como tres veces el peso del Empire State y ha supuesto un ahorro de energía de 1.821.449 megawatios/hora. Esto significa que cada ciudadano recicló una media de 16,9 kilogramos al año, o lo que es lo mismo, unos 64 envases.

Asimismo ha añadido que en el pasado ejercicio Ecovidrio realizó también más de 300 campañas de movilización al año en fiestas populares, talleres de formación en colegios o campañas para el sector hostelero.

Núñez-Lagos ha precisado que por ámbito geográfico, la más recicladora es Baleares, con 38,8 kilogramos por habitante al año, aunque ese dato está influido por el volumen de turismo del archipiélago; País Vasco, 26,8 kg/hab; La Rioja, 27,2 kg/hab; Navarra, 25,1 kg/hab y Cataluña 20 kg/hab. En los puestos de cola están Madrid, 13,5kg/hab; Andalucía, 12,3 kg/hab y Extremadura, 7,4 kg/hab.

"En España se recicla más en la zona norte que en la zona sur", ha apuntado el director general de Ecovidrio, que achaca este hecho a que algunas comunidades autónomas empezaron a reciclar antes, a la mayor o menor implicación de las administraciones y también a la mayor o menor concienciación.

Respecto a Madrid, cree que el "bajo" resultado demuestra que se puede avanzar más y que se requiere de un plan integral, con más campañas, más contenedores y acciones específicas para la hostelería como la que se ha puesto en marcha en 2017, como un servicio puerta a puerta en hostelería en la zona centro, barrio de Salamanca y Vallecas. "Está teniendo mucho éxito y estamos teniendo muy buena colaboración del Ayuntamiento", ha valorado.

Desde la creación de Ecovidrio hasta ahora, el 79 por ciento de los españoles afirma reciclar de forma habitual los envases de vidrio, por lo que Núñez Lagos considera que el modelo que se copió a Suiza y se implantó en 1988 tras la aprobación de la Ley de residuos, está "consolidado" porque es un contenedor monomaterial, con solo un 2 por ciento de impropios y que los ciudadanos tienen "plenamente identificado y asimilado", de modo que se ha logrado duplicar la tasa de reciclado.

En este contexto, el director general de Ecovidrio ha demandado un marco regulatorio "estable" y no implantar "cambios" al margen del consumidor sino establecer medidas adicionales para facilitar el reciclado de vidrio tales como implantar el quinto contenedor, el pago por generación o un canon por vertido.

Así, se ha aludido al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR) sobre el que lejos de "posiciones maniqueas" opina que para mejorar la recogida de envases un sistema de depósito en este momento "no es conveniente, ni necesario, porque el actual funciona y puede seguir creciendo" por lo que insta a las administraciones públicas de territorios que se lo plantean un marco estable.

UN CAMBIO NO EFICAZ

Además, ha dicho que es un sistema "muy costoso" y que no sería "eficaz" porque el depósito no sería un incentivo, sino la recuperación de una "penalización" que contribuye en términos generales a "desincentivar" el reciclaje y "complica mucho la vida de ciudadanos y comercios". En definitiva, a este respecto ha sentenciado que "no tiene sentido hoy cambiar de modelo de gestión".

En ese contexto, ha recordado que el volumen de los envases de vidrio en el total de residuos es del 7 por ciento que, junto a los envases domésticos (contenedor amarillo) que representan en torno al 8 por ciento del total, suman un 15 por ciento, frente al 40 por ciento de la materia orgánica. Por tanto cree que se debe mejorar y prestar más atención a ese tipo de residuos en vez de tratar de cambiar un modelo de gestión que está dando "buenos resultados".