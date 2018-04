Valcárcel (PP) dice que su papel organizador en el Congreso de 2008 era político y se desmarca de la factura impagada

19/04/2018 - 18:15

El que fuera presidente del Comité Organizador del Congreso que el PP celebró en junio de 2008 en Feria Valencia, Ramón Luis Valcárcel, ha destacado este jueves que su papel como tal era político, no logístico o administrativo, y se ha desmarcado del impago de la factura del cónclave, que ha sido abonada tras una sentencia judicial, al no ser tampoco competencia suya.

VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

Antes de comparecer en la comisión de investigación de Les Corts que investiga la gestión en Feria Valencia ha señalado ante los medios que su trabajo estaba relacionado con los compromisarios, las ponencias y sus enmiendas, los ponentes y "a partir de ahí se acabó lo que se daba".

Según ha dicho, es "absurdo" pensar que el presidente del comité decide en qué ciudad se celebra y él "ya tenía bastante que hacer y no tenía tiempo para estas cuestiones" que, además, no le correspondían.

Sobre el coste del cónclave, ha indicado que lo sabía y no tuvo "absolutamente ninguna relación ni a la hora de ver qué se contrata, dónde se contrata o quién son los actores, nada, absolutamente nada" porque "una cuestión es la puramente administrativa de un partido y otra muy distinta es la política" y él estaba en esta última.

Valcárcel no ha querido valorar por qué no se pagó en tiempo y forma, ha indicado que se enteró por la prensa de que existía una reclamación judicial. "¿Qué dice el PP? Pues lo que ustedes saben, que el PP entiende que hay un contrato no firmado, verbal, en donde la compensación viene por vía publicidad, yo que sé, comprenderán ustedes que yo por qué tengo que entrar ahí", ha indicado.

Durante su comparecencia ha reiterado que su papel era "ajeno a las cuestiones administrativas" y, de hecho, ha indicado que el mismo día que se inició el congreso dejó de ser el presidente del comité organizador y a partir de ahí hay una mesa, que en este caso estuvo presidida por la exalcaldesa de València Rita Barberá --"que Dios tendrá en su gloria y a la cual tengo un aprecio y una admiración póstumo", ha dicho-- que "lo hizo francamente bien". Ahí, ha subrayado, terminó su "tiempo y responsabilidad".

Así, ha insistido en que no conocía "las cuestiones administrativas que generaran o degeneraran entre el partido y la institución ferial" y, de hecho, la jueza que llevó el caso de la factura "no estimó necesario que compareciera" y le dejó fuera de la causa.

Valcárcel ha indicado que acudió el día del congreso o la víspera a las instalaciones, ya contratadas, "para ver el escenario en que se va a desarrollar" el congreso pero nunca se reunió con nadie del PPCV para tratar cuestiones logísticas.

Ha afirmado que no sabe quién le dijo que se había elegido Feria Valencia como escenario ya que han pasado 10 años y tampoco conocía "los problemas que tiene Feria Valencia" porque en ese momento su responsabilidad estaba en Murcia.

"NO SÉ LA CUOTA QUE PAGO AL MES"

Ante la insistencia del diputado del PSPV David Cerdán sobre el "milagro" de un congreso que "no se organizó por nadie", ha señalado que él asume las responsabilidades que tenía pero no puede preocuparse por lo que no era cometido suyo. Sobre el impago, ha indicado que si hubiera tenido que pagarlo él y no lo hubiera hecho podría decirse que hay "indolencia" por su parte, pero no es así, y ha agregado: "No sé la cuota que pago al mes, voy a saber la contabilidad de mi partido".

Valcárcel ha indicado que es "perfectamente comprobable" su función en los estatutos del PP y "en sus manos está creerlo o no creerlo". "He dicho lo que hay y no hay más de lo que he dicho", ha concluido.

El socialista ha indicado que "si nadie en Génova se preocupó de esto" demuestra que el PPCV "entendió que Feria Valencia "era suya y estaba a su disposición y de ahí se puede deducir "cómo ha funcionado Feria y en qué situación nos la encontramos".

EL PP PIDE INCORPORAR DOCUMENTACIÓN

El diputado del PP Fernando Pastor ha destacado que Valcárcel llega "con el aval de la jueza que le deja fuera de todo un proceso de instrucción" y ha lamentado que los grupos le hagan preguntas en las que se le exige "capacidad memorística de elefante" para cuestiones de hace 10 años, los mismos grupos que, según ha dicho, "son incapaces de responder quiénes pagaban las facturas del congreso del PSPV de Jorge Alarte".

Asimismo, ha solicitado que se pida a Feria Valencia las facturas que tenga del año 2000 a la actualidad en las que aparezcan las empresas Crespo Gomar o Blauverd porque "podría ser interesante para esta comisión".