El Parlament insta al Gobierno a impedir los cortes de suministro de gas a los consumidores vulnerables

19/04/2018 - 18:17

El Parlament ha aprobado por unanimidad este jueves en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos la proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno central a aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales, una norma que impida los cortes de suministro de gas a los consumidores vulnerables.

PALMA DE MALLORCA, 19 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, relativa a la nueva regulación del bono social eléctrico para consumidores vulnerables y que ha sido defendida por la diputada Conxa Obrador, también solicita al Gobierno incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida suficiente para hacer frente al coste de proteger a dichos consumidores con el fin de evitar que éste corra a cargo de las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales.

Además, se insta al Ejecutivo nacional a distribuir entre las Comunidades Autónomas la partida presupuestaria para cubrir el gasto eléctrico según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La normativa también recoge solicitar al Gobierno que incluya las familias monoparentales y las personas que viven solas dentro de los colectivos de especial protección dado que el decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, no las incluye.

Otro punto que recoge esta iniciativa es el de fortalecer el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales con el objetivo de consolidar y desarrollar las estructuras de servicios sociales de atención primaria y sus prestaciones básicas.

Finalmente, el Parlament insta al Gobierno central, especialmente en el marco de la ley de protección de datos, a defender a los consumidores a la hora de aplicar el bono social dada la intervención en este proceso de organizaciones públicas y privadas y con el fin de proteger al máximo los datos sensibles y para evitar la estigmatización de colectivos desfavorecidos.

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Xelo Huertas, ha formulado una enmienda de adición de un nuevo punto a la iniciativa, que ha sido aceptada por el grupo proponente y aprobada en la votación final.

RENTA BÁSICA UNIVERSAL

Por otro lado, en la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos también se ha aprobado por unanimidad la PNL registrada por todos los grupos parlamentarios relativa a la renta básica universal.

Asimismo, el Parlament insta al Consejo Económico y Social a realizar el estudio, sobre la realidad presente y la dinámica de reproducción de la pobreza en Baleares, del impacto que tendría la aplicación de una renta básica universal y las condiciones de aplicabilidad de una prestación como esta.

La iniciativa ha sido defendida por los parlamentarios Jaume Garau (Socialista), Sandra Fernández (Popular), Marta Maicas (Podemos), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Josep Castells (MÉS per Menorca), Maria Antònia Sureda (El PI-Proposta per les Illes Balears) y Xelo Huertas (Mixt).