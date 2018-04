La oposición afea al consejero de Educación no defender a las universidades ante la polémica del máster de Cifuentes

19/04/2018 - 18:22

Van Grieken critica que usen las universidades "como carnaza para cargarse una pieza política"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La oposición en la Asamblea de Madrid --PSOE, Podemos y Ciudadanos-- han afeado este jueves al consejero de Educación de la Comunidad, Rafael Van Grieken, que no haya defendido suficiente a las universidades públicas ante la polémica del máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Así lo han trasladado en sus intervenciones en el Pleno de la Asamblea, concretamente en una comparecencia del consejo sobre cómo preservar el prestigio y la independencia de las universidades públicas, a petición de Podemos.

Durante la misma, el parlamentario de la formación morada Eduardo Rubiño ha señalado que Van Grieken es responsable "no solo de abandonar sus funciones de consejero sino de hacer de abogado de la señora Cifuentes" contribuyendo "al descrédito y desprestigio" que están sufriendo las universidades públicas.

"Cifuentes sabe que su posición es insostenible pero parece que esta dispuesta a hundir el barco con todos los pasajeros dentro antes de dejar de ser la capitana", ha apostillado, para a continuación incidir en que si para el consejero de Educación proteger las universidades es incompatible con las órdenes de la presidenta no le queda más remetido "que dimitir".

"Las consecuencias son terribles y palpables, solo hace falta ver algunos testimonios de profesores de la URJC. Hoy tenemos claro que Cifuentes no hizo Trabajo Fin de Máster, hoy sabemos que no le queda más remedio que irse", ha dicho.

En su turno, la diputada de Ciudadanos Mayte de la Iglesia ha resaltado que es un momento en el que "la transparencia de las universidades y la rendición de cuentas están en cuestión" y, según, ha expuesto, lo llevan diciendo desde la oposición desde el principio de la Legislatura.

Para la parlamentaria, hay que "erradicar la politización y aumentar la transparencia" porque "la falta de prestigio y la desconfianza tiene consecuencias", refiriéndose al título de la presidenta. "Quiero que piense y reflexione en aquellos profesores que van a sufrir los daños colaterales de lo sucedido", ha manifestado, para a continuación incidir en que se debe velar por las universidades "cueste lo que cueste, caiga quien caiga".

Desde el PSOE, el parlamentario Juanjo Moreno ha criticado que la confianza en la labor de las universidades "es la primera medida para no provocar el desprestigio de las universidades". En este punto, ha criticado que el trato de favor a la presidenta ha sido "inaceptable".

"LA ÚLTIMA BURLA"

"La última burla ha sido la renuncia al título como si fuera una compra en varios almacenes, que si se juntan varios se consigue un título de Harvard aunque sea en Aravaca", ha ironizado. Moreno ha señalado que con el máster de la presidenta se está ante un caso en el que "se falta a la verdad".

En este sentido, ha incidido en que no se trata de "un error propio o ajeno sino que se falta a la verdad y se falsea un título por medio de actuaciones ilícitas poniendo a la Universidad al servicio de interés privado y se desprestigia a las instituciones en una huida hacia adelante".

La diputada del PP Isabel Redonda ha señalado que esta comparecencia se ha traído a la Cámara regional para "alimentar la polémica y utilizar la universidad como coartada" para atacar a la presidenta. "Pedir aclaraciones no debe ser entendido como menoscabo a nadie", ha defendido, para a renglón seguido señalar que la oposición buscaba "una cacería absoluta".

LA UNIVERSIDAD "COMO CARNAZA"

Por su parte, Van Grieken ha defendido que desde el inicio de la Legislatura el Ejecutivo regional ha mostrado "su apoyo a las universidades públicas con el afán de hacer que estas pudieran mejorar y con el objetivo de facilitar el acceso a todos los ciudadanos que teniendo la capacidad cursas estudios encontrasen en sus circunstancias económicas un obstáculo".

El consejero de Educación ha criticado que, pese a que entiende que a la Asamblea "se viene a hacer política y que estamos en el horizonte de una año electoral", la oposición use la universidad y su prestigio "como carnaza para cargarse una pieza política". "Todo vale cuando el premio es tan codiciado como hacerse con la Comunidad sin pasar por las urnas", ha sostenido.

Y es que, Van Grieken cree que al resto de grupos "no le interesa la universidad pública" y ha indicado que si conociesen a las personas que trabajan en la misma les sería "un poco más difícil echar por tierra su nombre". "Esa imagen no concuerda con la caricatura que se han montado, es injusto, estoy convencido de que no todo vale", ha concluido.