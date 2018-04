Limones agradece a sánchez y díaz su apoyo en estos años, tras el archivo de su caso por el supremo

19/04/2018 - 18:10

El diputado por Sevilla Antonio Gutiérrez Limones agradeció este jueves al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, su apoyo durante estos años en los que ha estado investigado, después de que el Tribunal Supremo haya archivado la causa que tenía abierta por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por omisión en relación a presuntas irregularidades cometidas cuando era alcalde de Alcalá de Guadaíra.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Limones destacó que se trata de un "sobreseimiento libre" y que ha sido el propio fiscal el que lo ha solicitado y ratificado ante el juez, por considerar que no hay "ningún tipo de indicio de delito". "No he sido absuelto de nada porque no he sido juzgado de nada", apostilló.

Denunció que durante cuatro años su "nombre y honor" ha estado "arrastrado por el fango" y agradeció a Sánchez su "consideración y respeto" y, "de manera muy especial", a Díaz, porque ha tenido "siempre su apoyo incondicional en estos años que he sufrido un juicio paralelo".

Limones ha estado perseguido por la aplicación del Código Ético del partido y cuando su caso llegó al Supremo -por su condición de diputado- hubo quien exigió su dimisión. Según fuentes socialistas consultadas por Servimedia, el diputado sevillano fue citado varias veces en Ferraz para escuchar su versión y en la dirección le dieron el voto de confianza y se comprometieron a una aplicación rigurosa del Código Ético.

En el artículo 5.2 del Código Ético del PSOE, aprobado en octubre de 2014 durante la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del partido, se dice: "Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido".

Gutiérrez Limones fue alcalde de Alcalá de Guadaíra de 1995 a 2016, cuando dejó su cargo como regidor para ir en las listas del PSOE por Sevilla al Congreso. Al final de su mandato como alcalde estalló este caso que ha cerrado hoy el Supremo.

