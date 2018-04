La CUP pide la dimisión de Daniel Mòdol (PSC) por celebrar el incendio del Ateneu Popular de Sarrià

19/04/2018 - 18:41

El concejal se mostró "contento" por el fuego que arrasó una finca okupada

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El grup municipal de la CUP en Barcelona ha pedido este jueves la dimisión del concejal del PSC en Barcelona Daniel Mòdol por mostrarse "contento" por el incendió que quemó una finca municipal 'okupada' _-conocida como Ateneu Popular de Sarrià-- el pasado 29 de marzo, donde aparecieron pintadas nazis y fascistas.

En la comisión de Urbanismo, Movilidad y Ecología de este miércoles, Mòdol expresó que aún no se ha demostrado la autoría del fuego: "Para mi son igual de delincuentes los que hacen esto que los que okupan ilegalmente un edificio", unas declaraciones que, según la CUP, banalizan el fascismo.

"¿Qué se ha quemado el edificio? ¿Sinceramente? A día de hoy, estoy contento porque no habrá nadie dentro y nadie correrá ningún riesgo", afirmó el concejal socialista, que, en un mensaje en Twitter, ha asegurado que sus palabras se han malinterpretado, por lo que ha condenado cualquier tipo de violencia.

"Ante el malentendido de mis palabras, condeno con total contundencia cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, también la vivida en Sarrià. Me preocupa que Hort de la Vila no reúna las condiciones se seguridad y es un riesgo celebrar actividades. Me refería a esto", ha detallado.

La CUP ha insistido en que las declaraciones de Mòdol son "intolerables", ya que equiparan a los fascistas que quemaron el Ateneu Popular de Sarrià con los vecinos del barrio que lo okuparon para tener un espacio autogestionado por los jóvenes, y ha asegurado que sus palabras contribuyen a la impunidad de estos ataques, según ellos.