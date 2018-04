Ganemos exige a la alcaldesa que "afronte la lucha por el derecho a la vivienda"

19/04/2018 - 18:50

El portavoz del grupo Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Blázquez, ha exigido este jueves a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), que "afronte la lucha por el derecho a la vivienda" y justifique "cuáles son las actuaciones que hace para presionar a la Junta de Andalucía en aumentar el parque público de viviendas, dependiente de la administración autonómica".

CÓRDOBA, 19 (EUROPA PRESS)

Blázquez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa ante la respuesta, a su juicio "insuficiente", que le han proporcionado desde Alcaldía a la pregunta formulada en el Pleno de febrero sobre qué hace el Ayuntamiento para "reclamar a la Junta más vivienda social en la ciudad".

En este sentido, el edil ha recriminado a la Junta "no tener un plan para atender la emergencia habitacional de la ciudad, y encima el Ayuntamiento no se lo exige", ha declarado, para agregar que "sin esta medida sólo se van a poner tiritas ante la hemorragia que se sufre en materia de vivienda".

El concejal ha comentado además que "la alcaldesa ha tardado dos meses en dar una respuesta insuficiente, y lo que ha hecho es un corta y pega de las medidas que hace la Junta".

El edil ha hecho referencia a "la ley de Tanteo y Retracto, aprobada la semana pasada en el Parlamento, que le permite a la Junta de Andalucía adquirir de manera preferente las viviendas en el tramo final del los procedimientos de ejecución hipotecaria, para poderlas ofrecer a las familias que están amenazadas de desahucio por los bancos".

"Con esta ley --ha dicho-- lo que está haciendo la Junta es rescatar de nuevo a los bancos y no a las personas y se les facilita que el procedimiento de ejecución hipotecaria se lleve a término y para colmo, desincentiva que el banco llegue a un acuerdo con las familias amenazadas de desahucio".

Según Blázquez, "la medida estrella de la Junta en materia de vivienda, con una dotación de 4.420.000 euros de aquí a 2020 es una ley que, en el mejor de los casos, permitiría aumentar el parque público en siete viviendas por provincia y año", algo que ha calificado como "inaceptable" y "significa que hay que presionar para que la Junta cambie esa política".

"Con esa previsión --ha incidido-- evidentemente, no se puede atender a las 1.500 familias cordobesas, acreditadas por los servicios sociales que no pueden optar a otra cosa que no sea alquiler social, y que esperan años o décadas hasta que se les asigna una".

Además, el edil ha recalcado que "España esta a la cola en materia de vivienda social con un parque que representa tan sólo un 2%, mientras que en Europa esa reserva supone entre un 15 y un 30%".