Colectivo enfermeras de la CAR exigen de nuevo su traslado al SERIS y que "se reconozcan" sus "complementos"

19/04/2018 - 18:58

El colectivo formado por enfermeras que trabajan en las residencias de la comunidad autónoma de La Rioja ha vuelto a salir a la calle este jueves para seguir reivindicando una "igualdad de condiciones" con respecto al resto de compañeros dependientes del Gobierno regional y exigir su traslado al SERIS porque "en vez de ir hacia adelante, vamos retrocediendo pasos".

LOGROÑO, 19 (EUROPA PRESS)

En este mes desde la última concentración, las organizadoras, Belén Jiménez y Susana García, han lamentado que "seguimos hacia atrás" porque "hemos instado a la comunidad autónoma para que se reúnan con nosotras pero, a día de hoy, no sabemos nada de nada".

Según han explicado, esto sucede porque "es un problema de mujeres" que afecta, en concreto, a unas 200 trabajadoras de la comunidad autónoma, "si fuésemos hombres seguro que ya nos habrían hecho caso, algo que no criticamos pero consideramos que nosotras también lo merecemos".

Además, han puntualizado, en este mes "han limitado el acceso de los sindicatos a los puestos de trabajo de auxiliares y enfermeras y no podemos tener contacto directo con ellas".

Tal y como han recordado, lo que ocurre es que "no se cumple" el acuerdo convenio de Comunidad Autónoma de 2008 en donde se recoge en el artículo 15 que "el personal se podrá trasladar al SERIS entre un 5 o 10 por ciento de las plazas que abran".

Es decir, si se convocan 100 plazas, "nos corresponderían 5 plazas, exactamente igual que en otras categorías, pero en nuestro caso nunca se ha llevado a efecto".

Todo ello, han explicado, "a pesar de que nos hemos reunido con diferentes Consejerías" explicando esta situación pero "a fecha de hoy solo tenemos una sonrisa estupenda pero ningún compromiso serio".

"LA MESA DEL SERIS ESTÁ DE ACUERDO"

Aún así, han asegurado, "la mesa del SERIS está de acuerdo en que nos traslademos allí" por lo que "la pelota está en el tejado de la Función Pública que es el que no nos lo permite" y "no sabemos por qué".

Todo ello, además, "tiene menos sentido" porque "nos hemos puesto en contacto y hemos mantenido reuniones con todos los partidos políticos y están de acuerdo con nosotras, incluido el PP" por eso "estamos hartas de que no se nos escuche y queremos mandar un mensaje de que esto no va a parar hasta que no consigamos lo que queremos porque estamos protegidas por ley y está en acuerdo convenio".

"Creo que hay que empezar a dar puñetazos en la mesa porque somos un grupo de 200 personas que podemos dar mucha guerra y nos van a tener en frente, han sentenciado.

Además, han recordado, "esta situación tiene una solución concreta que se puede llevar a cabo en una mañana, todo y cuando Función Pública abra la mesa 36 y se dé cabida a los traslados y nos reconozcan los complementos que estamos hablando".