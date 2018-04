Madrid. sánchez mato culpa a la empresa intermediaria del retraso de la feria de abril

19/04/2018 - 19:01

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El concejal presidente del distrito de Latina, Carlos Sánchez Mato, culpó este jueves a la empresa intermediaria de la Feria de Abril que iba a celebrarse en el Parque de Aluche de no haber entregado la documentación requerida y haber provocado por tanto el retraso en su inauguración.

Sánchez Mato visitó esta tarde a los feriantes para mostrarles su "máxima disposición a colaborar para enmendar una situación deplorable", de la que culpó a dicha "empresa intermediaria", por no haber entregado "la documentación mínima imprescidible para celebrar un evento que puede reunir a miles de personas y tiene unas obligaiones desde el punto de vista normativo". Al no haberlo hecho, dijo, su obligación era no autorizar la apertura de las casetas.

El concejal aseguró que los feriantes le han expresado su "máxima comprensión" en este sentido, y fuentes de aquéllos atestiguaron a Servimedia que han visto "buena disposición" en la Junta Municipal. Respecto a las interpretaciones que ha suscitado la no apertura de la Feria, calificó de "película absolutamente fantasiosa" la de que ha provocado un conflicto entre él y Alcaldía, y acusó de "irresponsabilidad" a la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, que lo atribuyó a que IU Sevilla ha acusado a la Feria de "centralismo" por celebrarse en Madrid. "Sólo le ha faltado decir que odio al pueblo andaluz", censuró.

Sánchez Mato aseguró que quiere que se celebre el evento, "pero no a costa de cualquier cosa" y mucho menos de la seguridad. En este sentido, dijo que si se presenta la documentación la Feria podrá iniciarse mañana mismo ("sería un día perfecto para empezar") y que analizando la recién presentada están los empleados públicos esta misma tarde, porque "para eso no hay horario".

Los feriantes señalaron a Servimedia que el horario exclusivamente matinal había impedido que los inspectores técnicos acudieran antes a dar el visto bueno a los cuadros eléctricos, siempre admitiendo que la carpa, que tenía que estar lista el viernes, no lo estuvo hasta el domingo. Respecto al interés manifestado a esta agencia por los feriantes de permanecer hasta el domingo 29 para recuperar los días perdidos, Sánchez Mato dijo que se verá si es posible y que "si hay posibilidad de hacerlo, se hará".

(SERVIMEDIA)

19-ABR-18

KRT/caa