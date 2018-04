Vidal, sobre contratación de Ruth Mateu: "A nivel político hubiera sido más sencillo que no se hubiera presentado"

20/04/2018 - 13:01

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha asegurado que a nivel político "hubiera sido más sencillo" que la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes Ruth Mateu "no se hubiera presentado" a la plaza en el Ibanat.

PALMA DE MALLORCA, 20 (EUROPA PRESS)

Igualmente, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Vidal ha asegurado que no es quien "para decirle a una persona que no se presente" y ha defendido que "no tenía conocimiento" de que Mateu se había presentado.

Respecto al proceso de selección, Vidal ha sostenido que se hizo de forma "totalmente transparente" y siguiente unos criterios "profesionales". "El 90 por ciento son criterios de experiencia y currícumlum y un 10 por ciento de entrevista personal", ha añadido.

Por último, ha querido poner en valor que "se esté recuperando el caital humano del Ibanat, después de que 32 personas fueran echadas a la calle". Igualmente, ha explicado que no hay ningún político formando parte del tribunal seleccionador.

Por su parte, la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes defendió el pasado miércoles que tiene "derecho, como todas las personas, a poder trabajar en la administración pública".