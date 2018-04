Hernando (PP) cree, tras "buen paso" de PNV, que PSOE "no tiene excusas" ante unas cuentas que "no pueden rechazar"

20/04/2018 - 13:21

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha indicado que es un "buen paso" que el PNV haya renunciado a la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero ha vuelto a llamar al PSOE a negociar porque "no tiene excusas" ante unas cuentas que "no se pueden rechazar".

ALMERÍA, 20 (EUROPA PRESS)

"Evidentemente esto solo nos permite insistir en nuestra idea inicial de seguir dialogando para sacar adelante los PGE", ha dicho en alusión al anuncio del PNV al tiempo que ha trasladado su deseo de que los socialistas que dirige Pedro Sánchez "reflexionen" para "no volver al pasado como pretenden con la enmienda a la totalidad que han presentado".

En rueda de prensa en Almería, Hernando ha criticado que lo planteado por el PSOE supone "más impuestos, más gasto público, más deuda y un modelo fracasado que cuando vino una crisis internacional no deshizo como nación de progreso y llevó a la miseria a muchas familias".

"Me gustaría que reflexionaran en estos días porque no hay excusas para no apoyar" los presupuestos generales del Estado que propone el Gobierno y que, a su juicio, "no se pueden rechazar".

En esta línea, ha trasladado su "extrañeza y falta de entendimiento" ante la posición que mantienen los socialistas ya que deberían "estar dispuestos a hablar y negociar porque los presupuestos mejoran las posiciones iniciales que en distintos asuntos planteaban hace solo un mes".

"Triplica en cuantía la subida de las pensiones más bajas lo que beneficia a 6,5 millones de pensionistas, aumenta la dotación para becas como jamás antes se había producido en este país, reduce por primera vez en mucho tiempo, y da a las comunidades autónomas la oportunidad de hacerlo, las tasas universitaria y mejora el poder adquisitivo de los salarios más modestos", ha defendido.

Hernando ha añadido, en esta línea, que suponen, además, "un apoyo a las familias españolas y un impulso al desarrollo en el ámbito rural, por no hablar del pacto para mejorar en tres años hasta un ocho por ciento el poder adquisitivo de los funcionarios y la equiparación salarias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por primera vez en 30 años".

"Son unos presupuestos que no pueden rechazarse y no hay excusas", ha insistido para remarcar que el proyecto aprobado en Consejo de Ministros "atiende las grandes necesidades que tiene el país y tienen los españoles de todos los órdenes y estratos sociales, independientemente de donde vivan".

Por último, el portavoz 'popular' ha señalado que lo desgranado "debería ser aval suficiente" para que "algunos venzan sus reparos" y den apoyo a las cuentas "para que se puedan poner en marcha cuanto antes estas medidas", ha concluido.