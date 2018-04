González Pons califica el comunicado de ETA como "la gran mentira" y recuerda que no se disuelven "fueron derrotados"

20/04/2018 - 13:39

El portavoz de la Delegación Española del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado que el comunicado de disolución de ETA es "la gran mentira del día" porque "no es verdad que la banda vaya a disolverse voluntariamente sino que fue derrotada por el estado de derecho".

LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)

González Pons se ha referido este viernes en Logroño al comunicado de la banda durante la clausura de una jornada de trabajo entre eurodiputados del PP y parlamentarios autonómicos que se ha celebrado en el hotel Carlton Rioja y en el que han participado también la secretaria general del PP de La Rioja, María Martín, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y la eurodiputada riojana, Esther Herranz.

El portavoz europeo ha destacado que, hoy en día, "la mentira nunca ha sido tan poderosa ni se distribuye con tanta rapidez como ocurre ahora" y "hoy la mentira puede llegar a ser más fuerte que la política o la democracia".

Por ello, ha reiterado, el comunicado de disolución de ETA es "desinformación y es una noticia falsa". Aquí en La Rioja, ha continuado, "ha habido más de 40 atentados y ha habido riojanos víctimas de ETA, con más de 15 fallecidos en la región".

Pero en ese comunicado, la banda "no pide perdón a todos". ETA "miente, no es verdad que se disuelva, se ha derrotado y aceptar el discurso del relato de ETA por el cual hay unos muertos que lo merecían y otros no, es acabar aceptando que había alguna razón para matar".

En este momento, González Pons ha querido agradecer también la labor de la Policía, la Guardia Civil, la Ertxaina y policías locales en su gran trabajo para conseguir la disolución de ETA.

"No es verdad que ETA se acabe aquí, no habrá acabado hasta que no se hayan resuelto los más de 400 crímenes cuyos asesinos no conocemos y hasta que sepamos dónde están los cadáveres que han desaparecido".

Además, ha insistido, "no es verdad que hubo un conflicto y dos partes. Había unos asesinos que mataban y una sociedad que, con mucho sufrimiento, se defendió y venció y unas víctimas, que son todas inocentes, que siguen reclamando memoria, dignidad y justicia".

"LA ORGANIZACIÓN ETA JAMÁS PUEDE CONOCER EL PERDÓN"

Por ello, ha continuado, "no es verdad que ETA pida perdón. Son los terroristas, los que mataron, quienes pueden pedir perdón a sus víctimas y sus víctimas pueden perdonarles o no" pero "la organización ETA no puede pedir perdón porque no puede ser perdonada. La aberración de que ETA haya existido jamás puede conocer el perdón".

Así, ha sentenciado, "para ETA no hay perdón y no puede haber impunidad". Hasta hace unos años, "ETA disparaba con balas contra la libertad, hoy ETA dispara con palabras contra la verdad" pero "no nos vencieron y ahora, tampoco, no nos van a convencer"