La amabilidad del personal y el interés de los médicos, lo más valorado por los aragoneses en Atención Primaria

20/04/2018 - 13:51

La Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios del Gobierno de Aragón ha presentado este viernes las conclusiones de la última Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Salud, centrada en Atención Primaria. El director general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Pablo Martínez, ha destacado que la amabilidad del personal y el interés de los médicos son los aspectos mejor valorados.

ZARAGOZA, 20 (EUROPA PRESS)

Pablo Martínez ha estado acompañado de la jefa de Servicio de Información, Transparencia y Participación, Dolores Currás, para dar a conocer los resultados procedentes de más de 23.300 encuestas telefónicas a usuarios de los distintos sectores de Salud aragoneses: Huesca, Barbastro, Teruel, Alcañiz, Calatayud y los tres de Zaragoza.

De entre los resultados obtenidos, el director general del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la amabilidad del personal y el interés de los médicos siguen siendo las cuestiones con mayor porcentaje de personas satisfechas y muy satisfechas en estos centros, con un 93,6 y 93,2 por ciento, respectivamente.

En el otro extremo, el tiempo de espera desde la hora de la cita hasta entrar en consulta es "el menos alto", según ha dicho Pablo Martínez, con un 55,7 por ciento de usuarios satisfechos o muy satisfechos. No obstante, el 94,7 por ciento de quienes han respondido han asegurado que, una vez dentro de la consulta, el médico les dedica el tiempo necesario, frente al 4,1 por ciento de los que consideran que se utiliza menos tiempo de lo requerido por su problema.

En este sentido, ha indicado que "hay que buscar mejoras", pero no hay que olvidar que se trata de "un dato subjetivo" porque el tiempo que se pasa en la sala de espera es "una sensación" que depende de cada persona. Ha dicho que, a partir de ahora, se va a hacer más hincapié en el sistema de anulaciones de cita para agilizar la espera.

"En los últimos 9 meses hemos recibido 5.000 avisos de anulación de citas en nuestra página web y la App, por lo que es algo importante que ayuda a reprogramar los horarios". Asimismo, ha asegurado que se está procediendo a ampliar servicios y horarios en los centros de Atención primaria, lo que va a ir "relajando esta presencia en las salas de espera".

Otros de los ítems preguntados en la encuesta son, de mayor a menor satisfacción, la preparación del personal (93,2 por ciento); satisfacción global de los cuidados recibidos (94,2 por ciento); confianza que transmite el personal (92,3 por ciento); interés del personal de enfermería (91,7 por ciento), y la información ofrecida sobre su problema (90,7 por ciento).

Los resultados de la encuesta continúan con el estado del centro (87,1 por ciento); solución que le han dado a su problema (86,3 por ciento); facilidad para conseguir cita (82,3 por ciento); interés del personal de admisión (80,7 por ciento); y posibilidad para escoger día y hora para la consulta (78,5 por ciento).

SECTORES DE SALUD

En relación a los distintos sectores de Salud de Aragón, el de Calatayud y el de Teruel son los que muestran una satisfacción mayor con respecto a la facilidad que han tenido para conseguir cita, con un 90,1 y un 91,6 por ciento de satisfechos y muy satisfechos. También son quienes están más contentos con la posibilidad de escoger día y hora para su consulta.

Asimismo, los sectores de Huesca, Barbastro, Teruel y Calatayud son quienes muestran mayor satisfacción en el tiempo que los usuarios esperan para entrar en consulta, ítem peor valorado en la encuesta general. Los porcentajes de satisfechos o muy satisfechos son de 62, 62, 66,1 y 69,5, respectivamente. En la posición contraria, las tres zonas de la capital aragonesa son las que peor lo han valorado con una media de 46,3 por ciento de satisfechos o muy satisfechos.

En relación a la encuesta anterior sobre Atención Primaria, realizada en el año 2015, los aspectos que más han aumentado en satisfacción de los usuarios son la información que se les ha ofrecido sobre su problema y el tiempo dedicado dentro de la consulta, que han aumentado 3,16 y 4,60 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el tiempo de espera hasta entrar en la consulta desde la hora de la citación ha sido el ítem que más ha empeorado con respecto a 2015, con una disminución del 4,19 por ciento de usuarios satisfechos o muy satisfechos. También ha bajado el nivel de usuarios contentos con el interés del personal de admisión, pero la disminución ha sido de un 0,10 por ciento.

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN

El director general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Pablo Martínez, ha informado de que existían dos aspectos que "interesaban de forma especial". "Preguntamos sobre el grado de conocimiento de las formas de participación en el sistema sanitario y sobre el grado de información de la posibilidad del documento de voluntades anticipadas".

Los resultados obtenidos han ratificado que el 94,7 por ciento de los encuestados aseguran no conocer los Consejos de Salud de Zona; el 97,5 por ciento no tienen constancia de que existan los Comités de Ética Asistencial; el 97,2 por ciento tampoco conocen la Escuela de Salud de Aragón; y el 66 por ciento no sabe qué es la página web Salud Informa.

Esta última web es el servicio de participación más conocido y utilizado por los usuarios, sobre todo en los tres sectores de salud de la capital aragonesa. Le siguen Huesca y Barbastro, mientras que Alcañiz, Teruel y Calatayud son quienes presentan un menor porcentaje de usuarios que conocen la web de Salud Informa.

Por su parte, el programa de 'Voluntades anticipadas' ofrece a los pacientes un documento donde manifestar sus deseos sobre las actuaciones médicas, que se deberán tener en cuenta en caso de encontrarse en una situación en la que no pueda expresar libremente su voluntad. El 84 por ciento de los encuestados han afirmado que no conocen este sistema, mientras que el 10,5 lo conocen pero no le han informado, y al 5,5 por ciento sí le han informado.

Pablo Martínez ha anunciado la apertura de una cuenta en Twitter este mes para "continuar dinamizando cada vez más" las áreas de participación que sirven de "red con las asociaciones de pacientes", entre otras entidades. Asimismo, ha hecho hincapié en que "un 16 por ciento de los encuestados conocen el documento de voluntades anticipadas", por lo que se va a continuar "divulgando este derecho".

PERFIL ENCUESTADOS

El director general de Derechos y Garantías del Gobierno de Aragón ha añadido que "en el Departamento de Sanidad, se quiere poner al paciente en el centro de sistema", por lo que les interesa "conocer lo que piensa del mismo, para poder aplicar medidas de mejora continua". "De ahí que realicemos este tipo de encuestas para valorar la satisfacción en los servicios y la atención recibida".

Para llevar a cabo las encuestas telefónicas, se ha seleccionado una muestra de 23.376 personas, a quienes se les preguntó entre el 12 de junio de 2017 y el 18 de enero de 2018. El 46,7 por ciento del total de los encuestados pertenecen a los tres sectores de Salud de la capital aragonesa y el 58,3, del mismo total, son mujeres.

El 44,8 por ciento son pensionistas, el 29,5 se encuentran en activo y el 10,3 son menores de 16 años, por lo que sus encuestas han sido realizadas por sus padres o tutores legales. Los mayores de 65 años suponen un 43,1 por ciento del total de los usuarios que han respondido. La encuesta ha sido llevada a cabo por 12 agentes y un supervisor de la Fundación DFA.