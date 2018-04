Oltra responde a Bonig que deja las conquistas "a Don Pelayo" y prefiere hablar en términos democráticos y no "bélicos"

20/04/2018 - 14:06

El Consell desea "unas relaciones institucionales fructíferas" con el Ayuntamiento de Alicante y una colaboración sin incidencias

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra ha respondido este viernes a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que aseguró que la "reconquista" de la Comunitat por parte de los 'populares' ha comenzado en Alicante y ha apuntado que ella deja "a Don Pelayo" las conquistas y reconquistas y prefiere "manejarse en términos democráticos, de participación ciudadana, de respeto a la democracia, que cada mejor con la Constitución" y no "en términos bélicos".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por las afirmaciones de Bonig después de que el 'popular' Luis Barcala se hiciera con la vara de mando en Alicante. "Ya sé que hay gente que se maneja en la vida en términos bélicos y dicen que van a reconquistas la Comunitat y empiezan por Alicante y tienen la ayuda de Dios", ha ironizado.

Tras el relevo en el equipo de gobierno alicantino, la vicepresidenta ha señalado que "lo que toca es dar la bienvenida al alcalde" de la segunda ciudad de la Comunitat y desea que haya "unas relaciones institucionales fructíferas, leales, productivas, amables y cordiales". "Esperamos que las vías de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante se puedan desarrollar sin ninguna incidencia", ha dicho, para aseverar que no cree que vaya a haber "demasiadas distorsiones" o, al menos, eso es lo que desea.

"El Ayuntamiento de Alicante es muy importante dentro de la Comunitat y los ciudadanos se merecen tener unas políticas que respondan a sus expectativas", ha incidido la vicepresidenta y portavoz, que ha felicitado a Barcala "por su alcaldía, no por los votos" porque "tuvo menos que la otra candidata", Eva Montesinos.

Preguntada sobre si se puede hacer algún tipo de autocrítica por haber llegado a esta situación tras la dimisión del primer edil socialista, Gabriel Echávarri, ha indicado que "el Consell no tiene que hacerla", sino que corresponderá "a cada parte".

"VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO DESDE EL DIÁLOGO"

Tampoco considera que el cambio de signo político vaya a dificultar la labor de la Generalitat, ya que ha remarcado la voluntad de colaboración ya que hay ámbitos con competencias compartidas. "Vamos a seguir trabajando desde el diálogo, la cordialidad y la lealtad institucional con todos los ayuntamiento de la Comunitat gobierne quien gobierne, porque nos debemos a los ciudadanos, no a la sigla que gobierna", ha incidido.

El Consell espera que "las políticas que se han puesto en marcha para rescatar personas, luchar contra la emergencia social, poner sentido común en las contrataciones o instalar la decencia en la vida pública tengan un reflejo continuado en el Ayuntamiento de Alicante". "La política está para mejorar la vida de las personas, no para amañar los planes generales, no para saquear, no para perpetuarse en el poder", ha agregado Oltra.

"LA MAYORÍA SOCIAL NO SE CORRESPONDE CON EL GOBIERNO"

Lo que le preocupa como demócrata y jurista, ha admitido, es que "la mayoría social y electoral" que surgió en Alicante de las elecciones de 2015 "no se corresponda ahora con el gobierno", aunque sí con las reglas del juego.

Asimismo, ha lamentado "la pérdida de calidad democrática que supone la pérdida de credibilidad cuando una persona tránsfuga cambia un gobierno en contra de la mayoría social" y se produce una escisión entre la voluntad de los votos que recibió esa persona y lo que ahora ha representado, ya pase en Alicante o en cualquier otro lado. "Esas cosas debilitan la democracia y es en esa medida en la que me preocupa" la situación, ha concluido.