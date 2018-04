González Pons apela a la unidad ante independentistas catalanes porque "España es más importante que cualquier partido"

20/04/2018 - 14:06

Además, lamenta el resurgir del nacional-populismo y el autoritarismo que "son parásitos que viven dentro del sistema democrático y actúan como un virus"

LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Delegación Española del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado que en Bruselas "los independentistas catalanes jamás nos encontrarán divididos a los políticos que allí representamos a nuestra patria".

En este sentido, ha continuado, "espero que esa altura de miras se traslade también al Congreso de los Diputados" porque "muchas veces los eurodiputados volvemos al trabajo con mensajes y propuestas de vuestra parte" pero hoy "quiero aprovechar por hacer un gesto y pedir a los compañeros del Congreso y del Senado, de todos los partidos, que recuerden que España es más importante de cualquier partido".

González Pons ha realizado estas declaraciones durante la clausura de una jornada de trabajo entre eurodiputados del PP y parlamentarios autonómicos que se ha celebrado en el hotel Carlton Rioja y en el que han participado también la secretaria general del PP de La Rioja, María Martín, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y la eurodiputada riojana, Esther Herranz

Además, el portavoz europeo ha recordado que el Estado de Derecho "tiene mecanismos para luchar contra el nacionalismo y el populismo y es, en esos mecanismos en los que tenemos que confiar, en la Ley, en la ayuda mutua entre los estados de la UE y en el respeto".

Se trata de "formar un solo grupo en la defensa de la unidad de España y, en ese camino, todos los eurodiputados que creemos en la Constitución y en España defendemos con igual valor nuestras convicciones".

Por ello, ha sentenciado, en Bruselas "se demuestra que los españoles somos capaces, cuando hay un problema común, de debatirlo comúnmente y así seguirá siendo".

Así, ha continuado, "nosotros también queremos pedir algo, España es más importante que cualquier partido, y de aquellos que dicen que la división del PSOE y del PP y de la incapacidad establecida por la cual jamás podremos acordar nada" y por ello "ha crecido esta planta maldita que ahora llamamos independentismo en Cataluña" se necesita "unidad".

RESURRECIÓN DEL FANTASMA DEL NACIONALPOPULISMO

En otro orden de asuntos, González Pons ha recordado que "Europa vive un momento difícil porque, a todos los problemas que ya tenía, se le une la resurrección del fantasma del nacional-populismo que creímos superado y frente al cual habíamos construido la Unión Europea que nació como antídoto contra el nacionalismo y el autoritarismo".

Por todo ello, ahora "no podemos esperar que, cuando la UE más crecida está, vuelvan a aparecer no solo los nacionalistas, no solo los autoritarios sino los nacionalistas y los populistas sumados y mezclados con un discurso vacío, demagógico pero efectivo y que apela al miedo".

Al miedo, ha destacado, "de la clase media y de la gente que vive de la agricultura, a la gente del campo, a los jóvenes y a los mayores con un discurso que, con el miedo, intentar destruir la democracia".

Para González Pons, "el nacional-populismo y el autoritarismo son parásitos que viven dentro del sistema democrático y actúan como un virus, destruyendo el sistema".

EL PP DEBE DAR RESPUESTA

Ante ello, "el PP, junto a otros partidos, pero principalmente nosotros, debemos dar respuesta a los populistas y autoritarios y a los nacionalistas porque nosotros representamos a la clase media española".

"Somos el partido de la clase media española que defiende sus intereses y vela por sus ambiciones" porque "solo con clase media se construye democracia y solo desde la clase media se defiende nuestro sistema de valores".

Así, ha asegurado, "nosotros debemos ser los primeros en dar respuesta y no bajar la cara ni ante los populistas ni ante los nacionalistas vengan de la región y del país que vengan".

Todo porque "aunque otros tienen la misma obligación que nosotros, creen que la manera de luchar contra el populismo es ser populista pero el populismo se combate con más democracia, tolerancia y defendiendo a la clase media".