Feijóo dice que fue "la sociedad" la que "venció" a ETA y pide "no olvidar a las víctimas" y rechazar "relatos falsos"

20/04/2018 - 14:13

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que fue "la sociedad democrática en su conjunto" la que "venció" a la banda terrorista ETA y ha advertido de la importancia de "no olvidar a las víctimas" y de rechazar los "relatos falsos" de los terroristas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en Santiago en relación al comunicado emitido por ETA en la que pide perdón a parte de las víctimas y a su anuncio de disolución, Núñez Feijóo ha querido recordar que "quien disolvió" la banda "no son los terroristas, ni sus actuales responsables, es la sociedad vasca y la sociedad española en su conjunto".

"Quien consiguió la disolución de ETA son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las familias de las víctimas y el conjunto de la sociedad democrática que llevamos 40 años para que esto se produjese", ha dicho el presidente gallego, para quien "lamentablemente, hay 800 muertos que no se pueden olvidar".

Fejóo ha considerado que, independientemente de los pasos de la banda, "no olvidar a las víctimas es fundamental" de cara al "futuro". "Euskadi, España, todos nos merecemos que no vuelva a ocurrir nunca una atrocidad como esta", ha apostillado el líder de la Xunta.

En esta línea, ha querido "agradecer" su actuación, "no a los responsables de este comunicado", si no a quienes "realmente vencieron a ETA, la sociedad española en su conjunto". "No olvidemos que frente a la democracia, frente al pueblo, no hay ninguna organización que pueda vencer".

RELATO "FALSO"

En todo caso, Núñez Feijóo ha querido dejar claro que en este periodo "hubo asesinos y hubo víctimas", y ha advertido a ETA de que "no van a cambiar un relato falso por uno verdadero". "Cada vez que hablemos de ETA tenemos que tener en cuenta que hay víctimas, que hay viudas, que hay huérfanos, y que ese conjunto de manos blancas que empezó a derrotar a ETA hoy es el conjunto de todos los ciudadanos de País Vasco y de España", ha sentenciado Feijóo, "nunca vamos a olvidar lo que ocurrió".

Sobre la posibilidad de acercamiento de presos a Euskadi, Núñez Feijóo ha apostado por ser "prudentes" y ha recordado que "las víctimas merecen un respeto". "Son las que sufrieron esa mutación para siempre en sus vidas y tienen que ser escuchadas en cualquier tipo de acuerdo que podamos concretar con los terroristas encarcelados", ha indicado.