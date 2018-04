Tribunales.-Declara como investigado el conductor de Lipasam por atropello mortal de una mujer en Cerro Amate

20/04/2018 - 14:17

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes de Flores Canales, ha tomado declaración este viernes en calidad de investigado al conductor del camión de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) implicado en el atropello mortal de una mujer de 40 años de edad el pasado día 10 de abril en la calle Ayamonte del distrito Cerro Amate de la capital andaluza.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Fuentes del caso han señalado a Europa Press que la juez, en el marco de la instrucción abierta por este atropello mortal, ha citado para este viernes en calidad de investigado al conductor del camión para tomarle declaración sobre los hechos ocurridos el pasado 10 de abril.

Sobre las 10,30 horas del día 10 un vehículo de la empresa municipal atropelló a una mujer en la citada calle del distrito Cerro Amate. El servicio de Emergencia 112 Andalucía dio aviso tras tener constancia de lo sucedido a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), Policía Local, Policía Nacional y al Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Según las primeras investigaciones de la Policía Local, la mujer, que no era una trabajadora de la citada empresa municipal de limpieza, no estaba en un paso de peatones. Además, señalaron fuentes del Ayuntamiento, el conductor del vehículo involucrado dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas a la que fue sometido y no se localizaron marcas de frenada en el lugar del accidente.

El atropello, según las citadas fuentes, sucedió cuando el vehículo de Lipasam, habilitado para la carga lateral de contenedores de basura, circulaba a unos metros de un punto de contenedores de residuos, en un espacio no marcado por un paso de peatones. La Policía Local continúa con la investigación del accidente sin que por el momento se descarte ninguna hipótesis.