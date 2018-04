Revilla dice que los PGE "van a salir" porque el "apoyo" del PNV a los PGE está "cantado"

20/04/2018 - 14:28

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), cree que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "van a salir" porque, a su juicio, el "apoyo" del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está "cantado" por el "beneficio económico para el País Vasco extraordinario" que suponen dichas cuentas, no así para Cantabria.

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

"El Presupuesto es malo para Cantabria, pero es mejor que si no hay", ha dicho Revilla al ser cuestionado este viernes por la decisión del PNV no presentar enmienda a la totalidad a los PGE, permitiendo que sigan la tramitación parlamentaria.

A preguntas de los periodistas, Revilla ha opinado que el PNV "hace bien" porque "hay mucho dinero en juego" para el País Vasco. Y es que, según ha dicho, "todo lo que se prometió con la negociación del cupo se vería trucado si no hay Presupuestos". "El PNV tiene que sacar para su territorio lo más posible. Ojalá yo pudiera hace lo mismo. No es el caso", ha señalado.

"Enhorabuena para el País Vasco", ha aseverado Revilla, que considera que las reticencias del PNV al dar su respaldo expreso a las cuentas era una "pose de solidaridad con el proceso catalán" pero estaba "cantado".

Y ya en relación sobre lo que suponen estos PGE para Cantabria, Revilla ha insistido en que el Presupuesto "no es bueno" para la comunidad.

Si finalmente se aprueba, algo que cree que ocurrirá, espera que "lo poco que hay" para Cantabria, y que "todos los proyectos que están anunciando todas las semanas" desde el Gobierno de España, se ejecuten y que "pasen de los anuncios en ruedas de prensa a máquinas trabajando".

"Porque prometer proyectos estamos en Cantabria hartos", ha dicho el jefe del Ejecutivo regional.

Además, ha confiado en que, si se aprueba, podrán llegar a la comunidad los 80 millones de las entregas a cuentas 'congelados' por el Gobierno de ESpaña.

Por otra parte, Revilla ha aprovechado estas declaraciones para reivindicar el "esfuerzo" que está haciendo el Gobierno PRC-PSOE en esta legislatura en materia económica para, tras haber "heredado" hace dos años y medio una "deuda y déficit tremendo", situar a la comunidad entre las cinco "más cumplidoras de España".

"Ahora no nos pueden decir que no hemos cumplido la regla de gasto, el déficit, el endeudamiento", ha dicho Revilla, que ha señalado que, mientras Cantabria ha cumplido con estos objetivos de estabilidad presupuestaria, el Ejecutivo central no lo ha hecho. "Ha incumplido con Europa todos los parámetros que reiteradamente nos ha pedido aquí todos los días", ha aseverado.