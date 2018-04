Nothomb revisa en una novela el 'Riquete' de Perrault y advierte: "El amor es muy peligroso"

20/04/2018

"La fealdad femenina es un tema más problemático que el de la fealdad masculina"

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La escritora belga Amélie Nothomb ha avisado este viernes de que "el amor es muy peligroso", al presentar en rueda de prensa su novela 'Riquete el del Copete' (Anagrama, en castellano y catalán), que explica una historia de amor y marginalidad en una reinvención del cuento homónimo de Charles Perrault.

En sus páginas, Déodat es el bebé más feo del mundo, pero a medida que crece demostrará poseer una mente privilegiada aunque tendrá serias dificultades para comprender los misterios del amor, mientras que Trémière es una niña de belleza arrebatadora pero se muestra pasiva y no parece reaccionar ante las provocaciones.

La escritora ha avisado de que cuando una persona se enamora lo arriesga todo, y, pese a que muchos esperan la llegada de un príncipe o princesa, no saben que "si tienen la suerte de encontrar a alguien, tampoco será lo que imaginan, sino todo lo contrario".

"Cualquier historia de amor es peligrosa y no puedes esperar a que te tranquilicen: precisamente es la ausencia de toda tranquilidad la que hace que estés bien enamorado", ha dicho Nothomb.

Asegura haberse dado un lujo sin precedentes al escribir una historia de amor con final feliz, lujo que se permite tras empezar en 2015 una tarea ingente: la lectura de 'La comedia humana', de Honoré de Balzac, integrada por 137 libros, donde a grosso modo habla de amor y un 6% de las historias acaban con un final feliz positivo.

"Todos tenemos múltiples parejas que acaban tremendamente mal, pero alguna sobrevive y acaba en experiencia positiva", ha dicho la autora, que considera que el cuento era muy buena opción ya que permite obviar el trasfondo sociológico de los personajes.

"Yo en mi vida me he trasladado en muchas ocasiones y no tengo una experiencia sociológica. No me sitúo en ningún mundo concreto. Por eso me gustan los cuentos, porque no hay ningún mundo concreto", ha dicho en referencia a su pasado como hija de diplomático.

Ha agregado que pasó una época pensando que era japonesa, hasta que se dio cuenta de que no era así y entonces pasó a vivir como una buena belga: "Tengo la sensación permanente de vivir en un cuento".

LA VIDA, TAL COMO ES

También ha dicho que los cuentos de Perrault presentan la vida tal como es, abominables pero soportables, y permite que "en la vida real te come el lobo, puedes perder a tu madre y acabar con una madrastra tremebunda".

A su juicio, Perrault invitaba en sus cuentos a la tragedia con un punto de ligereza que reza que las cosas vale la pena vivirlas y que en el error hay un punto de diversión, y ha avisado: "Perrault no miente. Explica la vida tal como es. La vida tiene un riesgo y vale la pena conocerlo".

Nothomb ha explicado que el cuento de Riquete es poco conocido, aunque tiene otra versión más conocida, la de la Bella y la Bestia, con un final distinto que, sin embargo, le pone muy nerviosa: el beso que convierte a la bestia en un príncipe encantador: "Es una estafa total para la Bella. ¿Qué puñetas va a hacer con un príncipe si ella se había enamorado de una bestia? Le han estafado la mercancía".

Ante este final ha defendido el de Riquete, donde la protagonista ensalza la belleza de su joroba y de sus ojos bizcos, y ha afirmado que "la seducción de la montruosidad es la verdadera metáfora del amor".

MARGINALIDAD Y DOBLE DISCURSO

Ha dicho que este cuento explica dos destinos: el del personaje abominable y horrorosa, y el de ella, absolutamente estúpida: "Dos marginados que se pueden entender muy bien porque tienen la misma experiencia de la marginalidad a lo largo de su existencia".

Para ella, el discurso moderno de la aceptación en realidad esconde un nivel de exclusión muy grande: "Vivimos un doble discurso, falsamente encantados por la diferencia, pero a la hora de la verdad no acaba de funcionar".

Por ejemplo, Nothomb ha dicho que la fealdad femenina es más problemática que el de la fealdad masculina, y que es más interesante ser una mujer porque es más difícil, y, si hubiera podido escoger, aun así hubiera elegido ser mujer porque "todo lo que es más difícil es más interesante".

"Con un físico tan inane como el mío, te disfrazas. Yo me disfrazo por la mañana de Amélie Nothomb con esta indumentaria especial y acabo dominando mi físico, un físico que a priori no me complace especialmente".

Sobre su atuendo, ha dicho que no es un disfraz sino la realidad, y ha dicho que sus sobrinos la observan y constatan que verdaderamente es así, y su hermano la ha usado mucho tiempo en su "perfil de bruja" para amedrentar a sus siete hijos amenazándoles con su presencia si se portaban mal, ha bromeado.