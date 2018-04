El LEV Festival trae a Gijón a creadores de referencia como Michela Pelusio o Hiroaki Umeda

20/04/2018 - 14:56

Gijón acogerá, del 26 al 29 de abril, en diferentes espacios de la ciudad, el XII Festival Internacional de Creación Audiovisual, LEV. Festival, que reunirá a creadores de referencia en este campo como Michela Pelusio o Hiroaki Umeda o las propuestas de Komatssu.

Así lo han destacado en el acto de presentación del evento, en el que han participado el viceconsejero de Cultura del Principado de Asturias, Vicente Domínguez; la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Raquel Huergo; la directora-Gerente de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Lucía García; y los miembros del colectivo Datatrón, Cristina de Silva y Nacho de la Vega.

Según una nota de prensa de la Sociedad Pública de Promoción y Gestión Turística y Cultural del Principado, el LEV Festival mantiene su objetivo "de seguir rastreando la evolución de los nuevos lenguajes electrónicos y audiovisuales situados a la vanguardia de la creatividad digital".

Las distintas actividades se desarrollarán en: Laboral Ciudad de la Cultura, LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, el Museo del Pueblo de Asturias y el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI).

El evento, cabe recordar que está co-producido, por el Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, LABoral Centro de Arte y el colectivo Datatrón.

En cuanto al programa, el Teatro de la Laboral acogerá propuestas de lo más vanguardista, para lo que contará con Hiroaki Umeda y su performance 'Intensional Particle' o Martin Messier e Yro, que, en su primera colaboración, traen a Gijón su performance audiovisual 'ASHES'.

'LAS FLORES DEL MAL'

También se podrán ver los trabajos de Michela Pelusio ('Spacetime Helix'); o la revisión de 'Las Flores del Mal' de Baudelaire, cargo de Rabit y CECILIA. Asimismo, se visionará el estreno del nuevo proyecto del británico Zan Lyons y los paisajes audiovisuales de Loscil, creados a partir del lenguaje explorado en sus últimos álbumes Sea Island y Monument Builder.

Otros creadores visuales que estarán presentes en el festival son: Jägermusic; Balago y El demà, CICADA y The Suicide of Wester Culture, uno de los nombres más importantes de la electrónica en España. También en el Teatro de La Laboral se proyectará la película 'Lost in Time', del director canadiense Patrick Bernatchez, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Por su parte, los directos de Lotic presentarán 'Power', su nuevo trabajo que publicará en julio, mientras que también podrá verse a NSDOS, uno de los techno hacker más importantes de su generación.

Además, el Paraninfo acogerá la performance 'A moment of transition', del artista Enrique Tomás, mientras que en las antiguas cocinas de la Laboral, el artista Moritz Simon Geist mostrará al público como trabaja con robots en la creación de sonido.

El LEV también contará con el estreno mundial de 'Deep State', el nuevo proyecto de Atom TM, uno de los artistas más influyentes de la creación audiovisual contemporánea.

Será en la Nave de LABoral Centro de Arte, donde el público también podrá disfrutar, entre otros, de 'Okkre', el nuevo proyecto en solitario de Uge Pañeda (50% de LCC), que estrenará Arkhé; de Electric Indigo, que ha diseñado el directo en surround 511593 para el Laboratorio de Electrónica Visual; de Gnomalab, un artista audiovisual en activo desde los 90, en colaboración con Lusine; y de Jimmy Lakatos, con una propuesta visual complemento perfecto para el directo de Claro Intelecto.

El Museo del Pueblo de Asturias, además, se suma esta edición a las localizaciones del LEV. Festival con Murcof, con la voz de MimiCof y con los sonidos Kosmische del artista Norwell.

Además, el Jardín Botánico Atlántico vuelve a ser escenario del LEV con las actuaciones de Lucrecia Dalt, que presentará su nuevo proyecto 'Anticlines', y Jessica Moss.

Por otro lado, la fiesta de clausura se volverá a celebrar en el Club Lanna, el próximo día 29, y contará con Convextion en formato directo y Komatssu para cerrar la edición de este año.

En cuanto al CCAI, el colectivo Children of the light alojará allí, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, su instalación 'Diaposite 1.2', un agujero negro que desafía la percepción del espacio tiempo mediante impulsos lumínicos.

Por su parte, Murcof y Jimmy Lakatos invitarán a vivir con 'Nébula' en LABoral Centro de Arte una experiencia musical cinematográfica a través de un imaginario celestial que se asemeja al cielo nocturno.

ENTRADAS PARA EL LEV

Asimismo, aunque los abonos y las entradas para las actividades del próximo día 28, del día completo del Laboratorio de Electrónica Visual ya están agotadas, aún se pueden adquirir las localidades que dan acceso a las actividades del viernes día 27 --tanto de jornada completa como para las actividades nocturnas-- y para los conciertos e instalaciones del sábado por la noche.

Las entradas se pueden adquirir en la Recepción de la Laboral, en la Oficina de Información Turística de Asturias en Oviedo, en el Centro Niemeyer en Avilés, en el 902 106 601, en entradas.liberbank.es y en la red de cajeros Liberbank.