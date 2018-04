El SDDR, reducir las listas de espera en Sanidad y el alquiler turístico, prioridades de Podem para final de legislatura

20/04/2018 - 15:08

La implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, la reducción de las listas de espera en Sanidad o la regulación de los alojamientos turísticos, son algunas de las prioridades que Podem propone en un documento para encarar el último tramo de la legislatura.

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El texto 'Horitzó 2019' ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el secretario general de la formación en la Comunitat, Antonio Estañ, acompañado por la secretaria de Sociedad Civil y Relación con Movimiento Popular, Pilar Lima y la secretaria de Acción institucional, Àngela Ballester, quienes han explicado que existía el "riesgo" de que el Botànic "congelara" sus actuaciones por lo que presentan estas medidas para llegar a los próximos comicios de 2019 "con los deberes hechos".

"Si lo que pretendemos es que sigan los cambios en la Comunitat hay que sentar las bases de un modelo que dé un giro de 180 grados respecto al del PP", ha subrayado Estañ, quien ha admitido "avances" en los tres años de gestión del actual Consell, pero ha considerado que "hace falta asentarlo".

Para ello, Podem propone un programa basado en once ejes estratégicos que pasan por garantizar el acceso a la vivienda; apostar por la sostenibilidad de un modelo turístico de calidad, impulsar la transición energética; defender a los autónomos; la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar los derechos sociales.

Asimismo, pretende combatir la corrupción y reforzar las instituciones; superar las Diputaciones y apostar por el municipalismo; una nueva cultura del agua; invertir en la red ferroviaria y promover la cultura.

"Pensamos que hay que ahondar en la transformación social con medidas valientes y no caer, como otros partidos, en las dinámicas electoralistas", ha subrayado Lima.

MEDIDAS

En concreto, en materia de vivienda, la formación propone destinar 100 millones anuales a la promoción en suelo público, rehabilitación y compra directa de inmuebles para aumentar el parque público de vivienda. También, un plan para incentivar la cesión temporal de vivienda vacía de pequeños propietarios para su uso como alquiler social, así como ampliar por ley los derechos de las personas y familias afectadas por procesos de titulación hipotecaria.

Por otro lado, para lograr la transición energética hacia un nuevo modelo productivo, el documento incide en la necesidad de cerrar la central nuclear de Cofrentes, instar al Gobierno a que derogue el conocido como 'impuesto al sol' o promover un marco legislativo autonómico para el fomento de las renovables y el ahorro y la eficiencia energética.

En materia hídrica, Podem aboga por reorganizar el sistema de facturación municipal del agua, medidas para reducir la contaminación en acuíferos, la implantación del SDDR como "forma efectiva de prevención de residuos y de abandono de envases" y subvencionar el coste del agua desalinizada.

En cuanto a los autónomos, plantea reformas legislativas que establezcan la obligatoriedad de aplicar a los falsos autónomos el convenio colectivo, así como establecer una política de ayudas "más ambiciosas" y subsidios por cierre de actividad para aquellos que pasen a situación de desempleo, especialmente en mayores de 45 años. En materia ferroviaria, reclama completar la reordenación del mapa concesional de transporte de viajeros por carreteras y la adjudicación de diferentes líneas, así como exigir una mejora en la conexión València-Barcelona, entre otras cuestiones.

TASA TURÍSTICA

Pese a que el programa no contempla la tasa turística, Ballester ha puntualizado que siguen considerando que es "necesaria" para lograr un modelo turístico que "redistribuya mejor los ingresos", pero no está contemplada en este documento porque no es una cuestión de aplicación inmediata para antes del final de legislatura. Sin embargo, ha avanzado que Podem la incluirá en su programa electoral.

De este modo, en materia turística, insiste en la promoción de la desestacionalización del turismo con un Plan de Fomento de Nuevos Modelos Turísticos, así como en la puesta en marcha de un sello de empleo justo y de calidad para los establecimientos hosteleros y hoteleros y en impulsar un acuerdo para el empleo de calidad que contemple aumento progresivo de los salarios y ayudas contra la temporalidad.

De igual modo, aboga por frenar los establecimientos turísticos ilegales mediante la inversión en inspectores y con un marco normativo que obligue a las plataformas digitales a acreditar que todo alojamiento dispone de número de licencia y alta legal y a ceder los datos de los titulares de las ofertas a la administración autonómica para comprobar si el piso turístico está dado de alta.

"MÁS Y MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS"

Otro de las cuestiones claves para la formación es garantizar los derechos sociales para lo que apuesta por reducir las listas de espera en sanidad y la pobreza farmatológica. También por la gratuidad de las aulas de 0 a 3 años, la reducción de las ratios, garantizar la movilidad social y la libertad material en la educación a través del conocimiento y eliminando las barreras económicas.

Para llevar el "feminismo al ámbito laboral", el documento apunta a la implementación de mecanismos de control para evitar cláusulas discriminatorias por razón de sexo, que los Consejos de Administración sean paritarios en las empresas públicas valencianas, así como la promoción activa de controles para que todas las organizaciones y empresas públicas implementen medidas para combatir la brecha salarial y aseguren la igualdad retributiva.

REDUCIR DIETAS Y COMPLEMENTOS DE DIPUTADOS

Con el objetivo de que la Comunitat se convierta en "vanguardia" de la lucha contra la corrupción, Podem plantea controlar y reducir el cobro de dietas y complementos de los parlamentarios, eliminar privilegios de los expresidentes de la Generalitat y rebajar la barrera electoral del 5 al 3%. Además, Estañ ha puesto en valor la propuesta del director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, de hacer un pacto social valenciano contra la corrupción.

El secretario general de Podem, ha mostrado su rechazo a las diputaciones, unas instituciones que ha tachado de "opacas y poco democráticas", pero dado que su posible eliminación requiere una reforma de la Constitución, ha remarcado que su objetivo pasa por conseguir que su presupuesto ponga el foco en planes generales para que los municipios tengan más recursos. Asimismo, instar al Consell a que presente una propuesta de reforma de la Ley de Régimen Local.

'FILM COMISSION'

En materia de Cultura, el documento insiste en impulsar la puesta en funcionamiento de una 'Film Comission' que facilite el acceso de las productoras a toda la información para la realización de un rodaje, un plan de medidas urgentes para incentivar la creación y producción artística y actualizar la Ley de la Música y del patrimonio de la Generalitat, entre otras medidas.